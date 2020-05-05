日落雲海躺著看！台中No.1私密森林景點 住宿或露營超愜意

熱愛花生醬的吃貨，可以用湯匙挖起花生醬就吃起來，手搖飲也看準了花生控的需求，推出一款超嗨的「海鹽皮娜芝」手搖飲，使用海鹽風味脆皮烤花生，搭配店家特調的慕斯芝士奶蓋，灑上一層有厚度厚的巧克力脆餅，最後淋上甜蜜焦糖醬，是手搖飲又是甜點聖代，口感多層次又邪惡爆表。

2020-04-29 12:28