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日落雲海躺著看！台中No.1私密森林景點 住宿或露營超愜意

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
若茵農場享有壯闊的雲海景緻，深受遊客的喜愛。 圖／IG網友小葉授權 圖／IG網友跟著小毛一起趴趴Go授權
若茵農場享有壯闊的雲海景緻，深受遊客的喜愛。 圖／IG網友小葉授權 圖／IG網友跟著小毛一起趴趴Go授權

想要體驗「行到水窮處，坐看雲起時」的壯闊雲海景緻，千萬別錯過位在台中的若茵農場，若單純只想日間入園賞景，門票只要200元，除此之外，農場園區還備有大片露台可供遊客紮營搭帳篷。若茵農場強調友善環境，希望前往遊玩的旅客能享受美景中還能響應環保，不製造人為垃圾，一同守候森林大自然。

海拔將近1100公尺的若茵農場，地理位置其實是往大雪山森林遊樂區的中繼樞紐帶，因地理位置非常隱密（需穿越樹林100公尺方能看到屋舍），還曾被獲選私密景點第一名。為提供最佳舒適賞景，特地打造環水般的沙發躺椅，搭配木質復古的小桌，讓遊客休憩或野餐賞美景，尤其晨曦陽光灑下或傍晚夕陽金黃光渲染雲海，彷彿絕美仙境，很適合家人或朋友家揪團結伴而行。

環水的沙發躺椅，供遊客休憩賞景。 圖／IG網友跟著小毛一起趴趴Go授權
環水的沙發躺椅，供遊客休憩賞景。 圖／IG網友跟著小毛一起趴趴Go授權

值得注意的是，農場內不追求極致服務與物質享受，因此極力推薦遊客自行攜帶餐點，若需若茵供應，有提供咖啡與牛奶（一杯費用100元）與火鍋（每人200元，僅提供菜盤，可自備肉品加料）。日間入園賞景不入住，成人每人門票200元、小孩100元。夜間觀景休憩方案則有山棕雙人房與景觀雙人房，最多可再加兩床，平均最低一人假日單日住宿1200元有找，喜歡靜謐與壯麗大山大雲海景緻的旅客，一定要把握前往一探究竟的難得機會！

若有住宿需求，若茵民宿打造的景觀房，還有大片落地窗，早晨床邊就能賞景。 圖／IG網友跟著小毛一起趴趴Go授權
若有住宿需求，若茵民宿打造的景觀房，還有大片落地窗，早晨床邊就能賞景。 圖／IG網友跟著小毛一起趴趴Go授權

若茵農場（若茵民宿）

訂房專線：04－25971218  

農場地址：台中市和平區中坑里雪山路1號 

停車資訊：遊客可停放於林道安全處（免費）

日間入園費用：成人200元、小孩100元

絕對私密的戶外浴缸，泡澡之餘還能跟隨大自然餘韻放鬆身心。 圖／IG網友跟著小毛一起趴趴Go授權
絕對私密的戶外浴缸，泡澡之餘還能跟隨大自然餘韻放鬆身心。 圖／IG網友跟著小毛一起趴趴Go授權

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