台中后里「彩色花海」百花盛放！五彩麥稈菊+超過15種夢幻色系任拍，歐風造景激發網美魂
雲林近期盛放中的百合花海及紫色布袋蓮夢幻湖，成為不少花控熱門朝聖必去。今天為大家推薦距離更近、一年四季種植超過50款花種的「中社觀光花市」，只要出發單個景點，就能一次蒐集豐富色系的美照囉！
「中社觀光花市」位於台中后里區，以截至3月的鬱金香季最為聞名。但園內每季都固定種滿各式花卉，目前正絕美怒放，可一次賞見不同品種的百合花、絢爛的向日葵、四色矮牽牛、特色五彩麥桿菊等。其中單是本週齊放的百合花，就已有15種花色，加上其他花草的亮橘、鮮黃、艷紅、嫣紫、粉嫩漸層等色系，簡直就是徜徉繽紛花海。
花海園區門票為新台幣120元，5/10前都可憑票獲得「向日葵花、苗、種子」三選一。園內除了可欣賞各色花毯，堪稱位於火炎山下的花園，也讓花控們能在天氣好時，於指定視角看見壯觀的山景。
不僅如此，園區也規劃了不同的歐風造景及裝置藝術，搭配花景一併入鏡，讓畫面顯得更為精美，免出國就能拍出令人生羨的美照啦！愛花人士記得把握最佳觀賞期，做好防疫工作後，安排時間參與這場「花卉嘉年華」吧！
中社觀光花市
地址：台中市后里區三豐路5段333號
電話：04-25576926
時間：08:00-18:00
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