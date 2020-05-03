聽新聞
test
0:00 / 0:00
金黃+桃紅花海免費賞！田尾「雙色菊花田秘境」浪漫爆表 隨手拍都是國際美景
彰化田尾鄉除了有近期瘋狂洗版網友們社群版面的「台版波波草」及「漸層康乃馨花田」，部落客旅行履行中也發現了附近正綻放中的「雙色菊花田秘境」，絕美花海讓人仿佛置身國外，喜歡的人趕快把握這段時機出發吧！
兩處花田隱身於田尾鄉慶豐路360巷，由於今年花價大跌，園主痛心放棄採收，並選擇無私對外開放，供花控們免費賞花、打卡拍美照。「金黃菊花田」遍佈朵朵爆開的鮮黃色菊花，亮眼的花海在陽光的加持下顯得更為燦爛，讓人怎麼拍都是時尚美照。
另一個隱藏版的「嫣紅菊花海」僅相隔一條路，園內整齊排開的桃紅色菊花田盛開得豔麗，每朵花還有黃色亮點點綴。若一併造訪，搭配金黃菊花的暖色系對比，讓畫面變得更加豐富，輕鬆就能成為版面上的矚目焦點。
提醒有興趣前往賞花的大家，參觀務必依照當地負責人指示，更別忘了愛護環境，才不會破壞花農們的心血喔！今年夏季限定的雙色菊花美景，千萬別錯過啦！
田尾雙色菊花田
金黃菊花田座標：「23.914082, 120.494357」
嫣紅菊花田座標：「23.912157, 120.494293」
延伸閱讀：
．彰化1公頃「康乃馨花田」繽紛綻放！母親節最應景花海，快帶媽媽拍美照
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言