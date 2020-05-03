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金黃+桃紅花海免費賞！田尾「雙色菊花田秘境」浪漫爆表 隨手拍都是國際美景

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／部落客旅行履行中授權
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彰化田尾鄉除了有近期瘋狂洗版網友們社群版面的「台版波波草」及「漸層康乃馨花田」，部落客旅行履行中也發現了附近正綻放中的「雙色菊花田秘境」，絕美花海讓人仿佛置身國外，喜歡的人趕快把握這段時機出發吧！

圖／部落客旅行履行中授權
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兩處花田隱身於田尾鄉慶豐路360巷，由於今年花價大跌，園主痛心放棄採收，並選擇無私對外開放，供花控們免費賞花、打卡拍美照。「金黃菊花田」遍佈朵朵爆開的鮮黃色菊花，亮眼的花海在陽光的加持下顯得更為燦爛，讓人怎麼拍都是時尚美照。

圖／部落客旅行履行中授權
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另一個隱藏版的「嫣紅菊花海」僅相隔一條路，園內整齊排開的桃紅色菊花田盛開得豔麗，每朵花還有黃色亮點點綴。若一併造訪，搭配金黃菊花的暖色系對比，讓畫面變得更加豐富，輕鬆就能成為版面上的矚目焦點。

圖／部落客旅行履行中授權
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提醒有興趣前往賞花的大家，參觀務必依照當地負責人指示，更別忘了愛護環境，才不會破壞花農們的心血喔！今年夏季限定的雙色菊花美景，千萬別錯過啦！

圖／部落客旅行履行中授權
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田尾雙色菊花田

金黃菊花田座標：「23.914082, 120.494357」

嫣紅菊花田座標：「23.912157, 120.494293」

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