誰說日月潭只能假日去！避開人潮的秘境景點推薦，絕美無死角賞山水湖景
【圖／文：行遍天下】
開著車、吹著風，一路看著山山水水的來到了南投。彷彿旅程中的體驗還未正式開始，就在偏離日常的道路上已經先得到的救贖。
無法放下一切時，租車自駕避開人潮到郊區，是種隨興自在的小確幸！來到水里蛇窯被擎天高的陶器藝術震撼，蛇窯如一個小型片廠，處處有巧思。身為餐具迷，這裡不只體驗手拉胚，更有頂級阿曼飯店集團訂製的器具，還有各種生活禪學體驗，讓內在可以得到昇華。能感受其在觀光內容深度上轉型的努力，未來不必飛到京都坐禪，台灣島內旅行即有如此禪意。也慶幸自駕買瓷器完全零困擾！
接近日月潭會先經過明亮簡約的「蠻荒咖啡」，原為市區小咖啡館，因緣際會下移到現址，竟意外爆紅成網美咖啡廳。但老闆們對於餐點設計的用心、及精品咖啡的熱愛，成為南投咖啡達人聚集中心。來到蠻荒幸運的話，能吃到老闆親手製作的點心感受蠻荒不變的初心。
用過午餐後，駛入世界最美環湖車道，可看到許多人牽著單車在漫步、拍照，而不運動的我竊喜著∼開著車順著環湖車道來到向山遊客中心！清水模建築，在冷硬中以弧型線條設計配合著水池的波動，抵消剛硬感，順著空間走，即可見到經過計算後的寬廣藍天。
來到最美湖景的大淶閣，明亮寧靜的大廳映入日月潭山水，而湖景套房景觀絕佳，從房內觀景陽台能眺望日月潭晴雨晨昏風景，想要更深度感受日月潭，可從飯店旁的水社碼頭下水玩SUP，搭配杜教練在地深耕滿滿的故事，適合水上運動初學者，可自我挑戰，邊划SUP邊看日出、從水上了解島嶼故事。回到飯店享用早餐不浪費這天然美景。在房間的湖景陽台放空...，突然覺得自已好富有，在生活中被摧殘後，還能感受美~
來到日月潭也免不了搭船遊湖到各小島看看！再驅車前往日月老茶廠，飲下溫潤紅茶。最後再以南投在地小農無菜單料理完美結尾！帶著舒爽飽食的胃，驅車輕鬆回歸日常。
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遊山玩水SO EASY
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