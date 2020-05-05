誰說日月潭只能假日去！避開人潮的秘境景點推薦，絕美無死角賞山水湖景

放下了日常的緊繃，原來旅行的意義就是這麼單純。

【圖／文：行遍天下】

開著車、吹著風，一路看著山山水水的來到了南投。彷彿旅程中的體驗還未正式開始，就在偏離日常的道路上已經先得到的救贖。

水里蛇窯體驗窯業文化沉澱心靈。

無法放下一切時，租車自駕避開人潮到郊區，是種隨興自在的小確幸！來到水里蛇窯被擎天高的陶器藝術震撼，蛇窯如一個小型片廠，處處有巧思。身為餐具迷，這裡不只體驗手拉胚，更有頂級阿曼飯店集團訂製的器具，還有各種生活禪學體驗，讓內在可以得到昇華。能感受其在觀光內容深度上轉型的努力，未來不必飛到京都坐禪，台灣島內旅行即有如此禪意。也慶幸自駕買瓷器完全零困擾！

熱門秘境的蠻荒咖啡供應可愛甜點下午茶。

接近日月潭會先經過明亮簡約的「蠻荒咖啡」，原為市區小咖啡館，因緣際會下移到現址，竟意外爆紅成網美咖啡廳。但老闆們對於餐點設計的用心、及精品咖啡的熱愛，成為南投咖啡達人聚集中心。來到蠻荒幸運的話，能吃到老闆親手製作的點心感受蠻荒不變的初心。

向山遊客中心感受清水模建築之美。

用過午餐後，駛入世界最美環湖車道，可看到許多人牽著單車在漫步、拍照，而不運動的我竊喜著∼開著車順著環湖車道來到向山遊客中心！清水模建築，在冷硬中以弧型線條設計配合著水池的波動，抵消剛硬感，順著空間走，即可見到經過計算後的寬廣藍天。

看著湖景放空享受自己的時光。

來到最美湖景的大淶閣，明亮寧靜的大廳映入日月潭山水，而湖景套房景觀絕佳，從房內觀景陽台能眺望日月潭晴雨晨昏風景，想要更深度感受日月潭，可從飯店旁的水社碼頭下水玩SUP，搭配杜教練在地深耕滿滿的故事，適合水上運動初學者，可自我挑戰，邊划SUP邊看日出、從水上了解島嶼故事。回到飯店享用早餐不浪費這天然美景。在房間的湖景陽台放空...，突然覺得自已好富有，在生活中被摧殘後，還能感受美~

位於水社碼頭的餐廳走出來即可以出水划SUP，在教練的指導下初心者也能輕鬆學會，享受環繞無死角的日月潭湖景。

來到日月潭也免不了搭船遊湖到各小島看看！再驅車前往日月老茶廠，飲下溫潤紅茶。最後再以南投在地小農無菜單料理完美結尾！帶著舒爽飽食的胃，驅車輕鬆回歸日常。

來南投怎能錯過老茶廠的紅茶。

在地農場當季食材讓主廚大展身手，拓展對生態農園的想像。

不想自己划船也可以搭船遊湖。

也能選擇在飯店飲用下午茶享受湖景。

充滿兒時童趣的古早味雜貨店就在飯店內，除了有小朋友最愛的童玩，也有復古的菜市場茄芷袋和彈珠汽水，是國外旅客必買伴手禮。





※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

遊山玩水SO EASY

日月潭大淶閣飯店

平日入住免費升等湖景房

網址：www.dellago.com.tw

日月湖畔深呼吸!遠離塵囂來一趟悠活小旅行!即日起至2020/6/30止，住宿+船票只要3,999元起。平日持菁鑽聯盟住宿券入住大淶閣飯店，享5大優惠

1.限量免費升等湖景雙人房(悅景客房，每日限量3間，內含兩客精緻活力早餐)

2.贈送日月潭遊湖船票兩張

3.啤酒買二送一優惠

4.全餐飲9折+10%優惠

5.超值租車方案:預訂大淶閣任一房型，即享格上租車24小時自駕遊NT$1,299起、36小時自駕遊NT$1,999起。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康





菁鑽聯盟

成員包括長榮桂冠酒店(基隆)、長榮桂冠酒店(台北)，凱達大飯店(台北)、長榮桂冠酒店(台中)、雲林劍湖山渡假大飯店、日月潭大淶閣飯店，台糖長榮酒店(台南)、高雄國賓大飯店、墾丁凱撒大飯店，麗翔酒店連鎖(礁溪館)、花蓮遠雄悅來大飯店、台東娜路彎大酒店，以及格上租車。菁鑽聯盟發行聯合貴賓券，讓旅客享受「一券在握．隨行所欲」便利性。





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