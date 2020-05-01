刨冰可以這樣吃？ 大里傳統「古早味清冰」　創新吃法好驚艷

近幾年台中大里軟體園區興起，吸引不少店家進駐，休假時大家會到園區裡看展、逛文創小店，抑或者到一旁的東湖公園走走、踏青，在軟體園區逛累了還可以順道至中興路上的谷品冰舖吃冰清涼一下。

谷品冰舖老闆是一位90後的年輕人，他提到店名取名叫谷品的原因是「谷」為人人一口、「品」的意思是即是他們一家有三口，開一家冰店一直是媽媽的夢想， 後來，老闆便打造了谷品冰舖。谷品冰舖是一間傳統復古卻又兼具現代風格的冰店，而它的宗旨就是打造天然食材的冰品，也是老闆一直堅持的理念。

▲招牌是馬卡龍綠＋橘色，搭配清水泥，微微的工業風再帶點復古感覺。

一走進店面熬煮甜品的濃郁香氣便撲鼻而來，讓人迫不及待想點餐，可以看到左方開放式的廚房與吧檯座位，而前方霓虹燈招牌則為走廊增添一種未來感。

店裡可以發現非常多的小物裝飾，可以感受到老闆極度用心布置這間店。

再往內走有一個角落沙發區，是滿搶手的用餐區，因為它有一種可以懶在沙發上的居家感，另一邊則是四人座位，非常適合朋友們一起坐著聊天。

芋圓花生冰

使用三球花生綿綿冰鋪底，花生的味道十分濃郁，一入口就能吃到花生的香氣，再加上一顆小時候最愛的布丁，最後放上老闆自己熬煮的芋圓，花生冰的味道不會過甜，一口布丁搭上幾顆芋圓一同入口好幸福！

夕陽紅什麼冰

谷品的清冰屬傳統古早味，類似早期的香蕉冰、香檳口味的那種清冰， 用三球清冰搭配著熬煮綿密的綠豆、紅豆，最後上頭還打顆蛋黃，一開始看到可能會有點畏懼這款冰品，但放心的攪拌在一起吃，著實讓你有股驚豔感！推薦大家一定要嘗試一次。

▲拍完照之後就是要把蛋黃戳破，把冰都攪在一起才好吃！（店家推薦吃法）

紅豆紫米湯圓

冬天的時候最需要來碗紅豆紫米粥暖暖身，老闆說，比較常見到的做法是紅豆和紫米分開熬煮，但谷品做法不同於一般市售的紅豆紫米湯，是將紅豆和紫米放在一起精心熬煮，讓紫米吸附著紅豆的甜，紅豆吃起來有點微微顆粒感，搭配傳統湯圓，暖心又暖胃 。

新鮮當季水果冰

當季水果冰絕對是每家冰店一定要有的品項，谷品使用在地新鮮水果打成冰體，口感吃起來非常綿密細緻，特別是這款有兩人份的選擇，可是店內熱賣產品，接下來就是芒果季，老闆也預告開始要出芒果口味了喔！大家還不去芒一波嗎？

▲草莓季已經將進入尾聲。

▲四月開始就會慢慢推出芒果的產品囉。

除了吃的冰品，喝的也絕對少不了，對於趕時間的人絕對是一大福音，想吃冰又無法駐足，冰沙飲品就是你的好朋友！ 酸甜飲 使用多多加上清冰，有一種在喝乳酸冰沙的感覺，大人小孩都非常愛！

▲別忘了在可愛的霓虹燈牆上打卡吧。

老闆也特別提到，在冰品上面加蛋黃是道地南部的吃法，點選「夕陽紅什麼冰」的南部朋友有沒有勾起你的回憶呀！老闆想把這個古早味分享給大家，也幫媽媽圓了想開冰店的夢，谷品冰舖的位置鄰近朝陽科大、亞洲大學，來到大里玩耍，或到霧峰走走逛逛，可別錯過這裡啦。

▲地板上印有店名的英文字母 ，各處都充滿小細節

▲店門口有外帶點餐的櫃檯，擺放許多療癒小物。

▲等候外帶的客人也可以坐在老闆準備的軟墊上放鬆一下喔！

▲牆上擺放著植被和「NOW」的標語，鼓勵大家要活在當下。

菜單

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【谷品冰鋪】

地址：台中市大里區中興路一段233號

電話：04-24953730

營業時間：週日～周四11:00~21:00，周五～週六11:00~22:00

均消價位：$60

停車資訊：路邊停車格

粉絲專頁：bit.ly/3cWZDBd





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