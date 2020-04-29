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台中拾覺聯名Jif花生醬「海鹽皮娜芝」 超狂花生芝士奶蓋手搖飲
熱愛花生醬的吃貨，單純用湯匙挖起花生醬就可以開心吃起來！手搖飲品牌也看準了花生控的需求，推出一款超嗨的濃厚系花生手搖飲。這款「海鹽皮娜芝」手搖飲，使用海鹽風味脆皮烤花生，搭配店家特調的慕斯芝士奶蓋，灑上一層有厚度厚的巧克力脆餅，最後淋上甜蜜焦糖醬，做成是手搖飲又是甜點聖代的甜品，口感多層次邪惡爆表。
位於台中的人氣打卡手搖飲料店「拾覺細做輕飲」以創意飲品聞名，繼上一波與阿華田聯名的「阿華甜芝芝」手搖飲後，再與美國知名花生醬品牌Jif聯名，推出超狂飲品「海鹽皮娜芝」，「皮娜芝」正是以花生的英文「Peanuts」翻譯，馬上吸引到熱愛花生醬的甜點控們打卡嘗鮮。營業資訊可上粉絲團查詢。
哪裡喝
拾覺細做輕飲
海鹽皮娜芝 70元
售價僅供參考以現場實際公布為準
貼心提醒：本品含有花生食材過敏者不可食用
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