台中拾覺聯名Jif花生醬「海鹽皮娜芝」 超狂花生芝士奶蓋手搖飲

武漢肺炎延燒至今，國人不能出國旅遊，外籍人士也禁止入境，想出國的心只能在自己腦中環遊世界…不對！既然不能出國，那就趁機在國內好好的玩一遍呀！台灣無處不風景，你說為什麼很多外國人喜歡來台灣旅遊，一定有它美麗動人的地方，ReadyGo找到了一個，不用出國，也能帶你住到全世界的好地方！廢話不多說Let’s Go~~~

2020-04-24 13:01