彰化1公頃「康乃馨花田」繽紛滿開！母親節最應景花海，快帶媽媽拍美照

母親節將至，彰化田尾近期有處五彩繽紛的花田正絕美盛開，讓大家免飛日本，就可欣賞精緻版「北海道富田農場」的繽紛美景！看完趕快將壯觀的「康乃馨花海」筆記下來，找一天帶媽媽徜徉在應景的彩色世界吧！

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這片位於田尾鄉的花田面積廣達1公頃，整齊種滿粉白混色、紫色、艷紅色的康乃馨，目前花況滿開且持續綻放，看著超大片的彩色花海簡直太療癒！現場還設有打卡拍照的景觀台，站上去的遼闊視野，讓人得以將絢爛的花毯盡收眼簾。

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入園參觀每人只要50元，還可獲得一支康乃馨，拿著花朵漫步在花步道，浪漫氛圍大升級。但也提醒各位花控，美麗的花景主要來自當地園主及農民的悉心照顧，前往後切記不要擅自採摘心血，一起守護環境。

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此外，大家也可考慮購買價格實惠、且備具代表性的花束，感謝媽媽偉大的生育及養育之恩，也能鼓勵辛苦的農民。配合即將來臨的母親節，立馬將此景點列入必去清單，跟最愛的家人手牽手去賞花就對啦！

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彰化田尾康乃馨花海

地址：彰化縣田尾鄉吉安路125巷70號

時間：假日08:00-18:00（平日可先致電詢問）

電話：0980-327-585

門票：新台幣50元（每人贈一支康乃馨）

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