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平價火鍋+自助吧吃到飽！ 台中高CP值「麋鹿の鍋物」貼心防疫　每桌都是獨立小隔間

水星人的怪咖時代 / 文、圖／水星人

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台中太平火鍋麋鹿の鍋物，平價火鍋就有自助吧吃到飽！每桌都是獨立小隔間、備有包廂區，菜盤免費升級肉盤，粉絲團按讚分享就送海鮮/肉盤，當月壽星打卡享整桌9折優惠。

麋鹿の鍋物太平店位於樹德路，近新安街口，附近路邊停車位不難找。主打森林系主題鍋物，免收服務費，CP值不錯高！

工作人員均配戴口罩，為客人量體溫、雙手消毒，店內放置自動酒精噴霧機，每60分鐘用餐區75%酒精消毒，相當注重防疫衛生。

個人獨享式平價小火鍋，不需要坐在吧台人擠人，每桌都是獨立小隔間，保有一定的距離。

用餐環境寬敞舒適，當月壽星出示證件 + 打卡，享整桌9折優惠！

二樓有多間VIP包廂，分別可容納8-10人，滿5人即可預約，不加收包廂費。

很多人都在找火鍋包廂，在獨立空間用餐，更具隱密性、不怕被干擾，適合各種私人聚餐。

餐廳精心佈置打卡牆，立體逼真的麋鹿，讓人彷彿走入森林裡，還有提供趣味手拿字卡，一起拍下夢幻網美照。

麋鹿の鍋物菜單

提供多種風味湯底選擇，自由搭配肉類、海鮮、素食套餐，均附蔬食盤、白飯、歡樂暢飲吧，平日商業午餐179元起，不加收一成服務費。

菜盤免費換肉盤

每份150g，肉量不減。

粉絲團按讚分享好禮五選一

透抽、大蛤、手工花枝漿、培根牛、培根豬任選。

用餐就有歡樂暢飲吧，冷熱飲、冰沙、冰淇淋無限享用！我們這天有茶花綠茶、乳酸菌飲料、野莓冰沙、哈密瓜優格冰沙等，以及醬料區，可依喜好酌量取用。

熱飲有咖啡、奶茶、拿鐵、抹茶等，日本明治冰淇淋吃到爽，20多種口味輪流替換，每次來都有不同驚喜，還可搭配棉花糖一起吃。因為巧克力噴泉是開放式，避免飛沫影響，目前暫不供應。

暢飲自助吧很有誠意，不是陽春的可樂飲料機，光冰沙我就狂喝了好幾杯。

火鍋套餐附有蔬食盤，季節時蔬份量多多，加上鮮蝦和蛤蠣，不愛吃菜還能免費換肉盤。

火鍋副食提供白飯，可加價換購冬粉、寬粉、科學麵、讚岐烏龍麵，竟然還有韓國不倒翁拉麵

松阪豬 379元

選用豬頸肉的部位，肥瘦相間，色澤很粉嫩。

風味豚骨鍋+29元

火鍋湯底新口味登場，四月底前免加價就能品嚐！湯頭口味較濃郁，帶點薑和蒜香。

有點像拉麵的豚骨高湯，同時多了蔬果的清爽鮮甜，涮煮食材很有味道，我就沒有額外沾醬。

松阪豬口感脆彈，肉質肥而不膩，吃起來也沒有腥味。

嚴選翼板牛 399元

使用美國牛肉，市面上偏高價位的肉品，400元有找就能吃到，CP值滿高！

肉色鮮紅明亮，細膩油花分布均勻，擺盤真是賞心悅目～

川味麻辣鍋+49元

以新鮮蔬果高湯為基底，中藥滷包、麻辣醬熬煮，湯頭辣香不嗆口，附有一塊鴨血和豆腐。

挟起肉片才發現好長～肉量很有誠意。

肉質鮮嫩沒話說，肉汁滿溢，搭著麻辣提味，倒也不會掩蓋過牛肉香。

副食有韓國不倒翁拉麵，這點也很犯規！麵條Q彈可口，較不易煮爛，而且很大包、份量多，分給兩個人吃都沒問題。

海鮮B盤 439元

生食級干貝、生食級鮭魚、嚴選透抽、鯛魚、蛤蜊，海鮮控的超值選擇，很大一盆，價格相對親民。

偷偷分享點餐小秘訣，以兩人一同用餐舉例，保留一份菜盤，另一份菜盤換肉盤，按讚分享再送肉盤或海鮮，就能以最划算的價格，享受到海陸雙饗宴。

蘋果風味鍋

新登場的特色湯底，蘋果、蔬果、昆布熬煮高湯，鍋內還放有新鮮蘋果片，素食者也可食用。

釋放出自然的果香甜味，其實和喝的蘋果汁大不同，湯頭清香、但不帶酸，所以不用擔心會有違和感，反而更能提襯出海鮮的甜美。

干貝海味鮮嫩，透抽Q彈，吃得到新鮮，蛤蜊大顆飽滿，海鮮品質相當不錯。

綜合鮮魚片 289元

生食級鮭魚、鯛魚、鱸魚、巴沙魚，CP值很高的魚片鍋。

晶瑩剔透的魚片，每一塊都是厚切紮實。

檸檬奶香鍋+49元

湯頭喝起來有檸檬清香，但其實不會酸，溫潤開胃，融合奶香滑順甘醇，麋鹿の鍋物有調整湯底，味道更濃郁，不會覺得太清淡。

魚肉保留鮮甜，鱸魚有豐富膠質口感，鮭魚選用生食級，新鮮好吃。

菇菇拼盤 99元

每次來吃麋鹿の鍋物，一定會點菇菇拼盤，因為實在太豐盛啦！香菇、雪白菇、杏鮑菇、秀珍菇，菇菇放滿整盤，吃個過癮。

單點鍋料再升級，嚴選有特色的火鍋食材。

龍蝦沙拉 69元

料多實在，咬下去會爆漿。

手工三記魚餃 89元

來自基隆的手工餃類，魚餃皮滑Q不軟爛，內餡很飽滿。

手工墨魚漿 89元

魚漿加入墨魚汁，雖然外觀黑嚕嚕，視覺上不是非常誘人，但其實鮮甜又好吃，裡頭還有QQ的花枝塊。

三星蔥爆漿丸－阿中 79元

菜單上特別標記了阿中，和阿中部長沒有關係，是新竹有名的阿中丸子，內行人就知道這間很厲害。多汁彈牙的貢丸，濃郁蔥香爆口，這香味太讚。

起司牛肉丸－阿中 99元

吃的時候小心燙口～整顆超有彈性，肉香結合濃厚起司，還可以拉出邪惡牽絲。

綜合麻辣 89元

限量供應熟食系列，以獨家中藥配方滷製，麻辣鴨血細嫩滑口，豆腐吸附飽滿湯汁，辣勁十足。

飲料、冰沙催落去，日本明治冰淇淋8種口味任你吃到爽，加入Q軟棉花糖更添口感。

麋鹿の鍋物全新菜單登場！火鍋湯底選擇更多樣化，清新蘋果當湯頭，味道很棒，還能吃到有特色的火鍋料，太平吃鍋推薦，相約衝一波。

麋鹿の鍋物(太平店)

地址：台中市太平區樹德路372-1號

電話：(04)2393-5252

營業時間：平日11:00-15:00，17:00-01:30

假日11:00-01:30

粉絲團：麋鹿の鍋物 太平店

文章來源：水星人的怪咖時代 FB：水星人的怪咖時代

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