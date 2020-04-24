超狂肉山！ 台中新開幕嵐山熟成牛有高CP炸牛排專賣　SRF極黑和牛、燒肉盛合必點

在台中小有名氣的「嵐山熟成牛かつ專売」，除了大里、西屯，最近也來到北屯設點啦！加上澎湖的分店，短短三年，他們已經擴點到第四間分店，我上周首度來踩點，點了他們家招牌的炸牛排跟男子漢份量的丼飯，真心認為對於他們家的份量之多，留下非常大的印象。

台中北屯有超狂肉山！／嵐山熟成牛炸牛排專賣 SRF極黑和牛、燒肉盛合必點！｜跟著華少吃吃吃EP.18

台中北屯區目前許多地段都仍在發展中，嵐山熟成牛北屯店的地理位置也不例外，周圍並沒有什麼店家（但店家對面有停車場，用餐其實頗方便），但儘管地理位置並非在鬧區，仍有許多座上賓，我到的那天，還不到12點，裡面已經是滿滿的人。

店裡的外觀與裝潢，是走日式典雅風路線，用餐限時70分鐘，會收7％服務費，店裡提供免費熱麥茶跟熱開水，可以無限續用白飯、味噌湯、高麗菜絲（僅供內用，無法外帶）；貼心的是，如果用餐過後覺得有「烤肉味」，還能跟服務人員要「除臭清新噴霧」呢！

來談談店裡的套餐，他們家的套餐有兩種可選擇，分別是A餐需加價100元，可獲得60元以下小皿一份、80元以下飲料一罐；B餐需加價220元，可獲得60元以下小皿一份、80元以下飲料一罐、130元以下提拉米蘇一份。

一家餐廳好吃的關鍵甚多，包含了主餐、附餐、醬汁等條件，店裡的牛肉嚴選美國進口榖飼牛，以玉米為主食，不僅油花較均勻飽滿，入口時也沒有草飼牛的草腥味；米飯方面，嚴選台南烏山頭水庫上游「有機質」達3%的栽種壽司米，經烹煮後每粒米飯都富含堅實跟飽滿度。

醬汁方面更是費工，台灣古法手工的純釀醬油，透過黃豆、黑豆的黃金比例，發酵達180天，再加入日本進口味醂、麥芽糖、海鹽等天然食材熬煮，醬汁跟燒肉合為一體，讓人吃一口就欲罷不能。

提到醬料就不能不提一下，店裡的肉品共有6種吃法，包括可以沾阿里山山葵、玫瑰海鹽、七味唐辛子、薄鹽醬油、京玉半熟卵、日式蘋果咖哩等；店裡最自豪的就是阿里山泥山葵，嚴選檜木林間半遮蔭區的阿里山山葵，吃起來刺激鼻竇，但又不會辣舌。

炸極上肩牛小排 定食套餐360元 升級男子漢份量480元 加點100g 300元

炸牛排起源於歐洲跟跟奧地利，並在日本被發揚光大，嵐山選用美國榖飼的原塊牛肉，沒有草腥味，肩牛小排的部位油花分布均勻，且因為肉中帶有少許的筋，吃起來格外有咬勁，店家推薦烤至七分熟再作食用。

炸霜降羽下肉 定食套餐340元 升級男子漢份量450元 加點100g 280元

羽下肉位於牛的肩胛部位，因為油脂豐厚均勻，且油花分布宛若白羽而得名，經小鐵鍋高溫翻烤後，會逼出油亮的油脂，一口咬下可以感受羽下肉的軟嫩，店家建議烤至全熟再作食用。

美國SRF極黑和牛 定食套餐580元 升級男子漢份量 780元 加點100g 500元

這款和牛是日本和牛跟美國安格斯牛的混種，飼養時餵以自然的大麥、黃金小麥桿、紫花苜蓿乾草、愛德荷馬鈴薯等，有著細膩如大理石紋般的完美油花，用鐵鍋煎烤時滋滋作響，肉質吃起來細緻且香甜多汁，入口後還有久久不散的尾韻。

特上照燒帶骨牛小排 420元 升級男子漢份量 580元

選用上等穀飼美國牛肉，再用秘製醬汁醃製，入口時口感細緻，軟嫩中又帶著些許嚼勁，帶骨處還有著豐富膠質的美味。

嵐山燒肉盛合 320元 升級男子漢份量 480元

「盛合」是日文裡組合的意思，可以在一份餐點中嚐到多層次的美味，以高溫直火炙燒的牛五花，因富含油脂而相對軟嫩，燒烤後再刷上獨門特製醬汁，焦香中帶點甜味，配上用上等穀飼美國牛肉製成的極上肩牛小排，堪稱人間美味。

義式提拉米蘇 130元 焦糖芭娜娜提拉米蘇 150元

提拉米蘇在義大利原文的意思是「帶我走」，店裡的提拉米蘇有兩種口味，分別是經典款的義式提拉米蘇，以嵐山團隊特製的手指餅乾，蛋糕表面灑上一層可可粉，內餡則是非常濃郁的馬茲卡彭乳酪，入口即化且香氣十足，是道幸福度爆表的甜點。

另一款焦糖芭娜娜提拉米蘇，則是用新鮮香蕉製作，搭配香甜濃郁焦糖，比經典款的義士提拉米蘇，口感上更添了幾分果香。

青森蘋果汁 160元

一杯350cc，非常適合搭配肉品一起食用，比起解膩的茶品來說，我個人還是更喜歡有著滿滿蘋果香氣的青森蘋果汁。

嵐山熟成牛かつ專売

北屯店

地址：台中市北屯區昌平路二段12-15巷60號

電話：04-22472777

營業時間：11:30~14:30，17:30~21:00

大里店

地址：台中市大里區永隆路567號

電話：04-24060222

營業時間：11:30~14:30，17:30~21:00

西屯店

地址：台中市西屯區福科二路95號（近環中路）

電話：04-27003777

營業時間：11:30~14:30，17:30~21:00

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」