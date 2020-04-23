免跑花東，夢幻金針花搶先看！彰化「虎山巖金針花海」火熱綻放超療癒

說到台灣的金針花海，許多人腦中往往都會直覺聯想到東部的花蓮、台東，但對中部的民眾來說，不僅太過遙遠、且都要等到八、九月才開始盛開，而自從花壇鄉虎山巖旁新興的金針花海景點出現後，讓許多中部花迷讚嘆不已，除了在母親節前盛開外，盛開地點就在平緩山坡，超親民的賞花條件不需像花東金針花海般，得千里迢迢翻山越嶺才能一親芳澤。

▲圖片來源：花壇虎山巖三級古蹟 粉絲專頁

虎山巖是中台灣著名的信仰中心，同時也是縣定古蹟，約莫3年前，鄉公所將寺廟左側約5分地的山丘種植了約3萬多顆金針花，每年5月中旬金針花海隨風飄逸的繽紛美景，總是吸引了大批遊客前往欣賞朝聖，花壇鄉本身便夙有「茉莉花故鄉」的美譽，加上金針花帶來的名氣，「花壇」與「虎山巖」也因而更加相得益彰，漸漸闖出名號。

▲圖片來源：花壇虎山巖三級古蹟 粉絲專頁

虎山巖廟方每年都花許多心力在照顧金針花，因此花況年年更佳，日前已開出上萬朵，估計近日更會大爆發，但因今年受新冠肺炎疫情影響，搭遊覽車賞花的民眾肯定會減少，取而代之自行開車，廟方也不斷呼籲希望各位能遵照防疫規定，戴好口罩、保持戶外安全社交距離，在保護自己同時也順便保護他人。

※貼心叮嚀，此處小黑蚊很多，記得做好防蚊措施。

▲圖片來源：花壇虎山巖三級古蹟 粉絲專頁

彰化花壇虎山巖

地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號





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