讓甜點控驚豔一番！員林「法蕾熊舒芙蕾」甜點、裝潢都超凡
法蕾熊咖啡館外觀帶點歐式宮廷風氛圍，由米白色和藍色雙色系構築而成，小巧可愛的小窗檯，讓人忍不住想一探究竟。
華麗的裝潢，搭配上誘人可口的甜點，一走進FALE就不自覺在這停留好久，店內每一個角落都能感受到老闆的用心，趁著甜點還沒上桌前，不狂拍照就實在是太對不起自己。
窗邊一角的沙發椅，搭配著盞盞吊燈點綴，看起來超浪漫！
寬敞舒適的座位，有分成沙發區和桌椅區還有咖啡吧台區，隨今天的心情，挑一個喜歡的座位入座吧。
FALE有幾款人氣甜點可是每日限量，且有固定的供應時間，想嚐鮮還得先好好做功課，免得白跑一趟囉。
一共三層的焦黃色千層酥皮，中間塗滿馥郁香甜的香草與土雞蛋獨門手法製成的卡士達奶油，入口即化，濃濃奶香溢於滿口，搭配當季多種新鮮水果，微酸感與香濃卡士達於口中交織出多層次口感，滋味香甜不膩！供應時間：AM 11:00-PM6:00（每日限量30份）
中世紀誕生的法國著名甜點，其法語的名稱即是「吹氣」的意思。材料選用鮮奶核蛋白，採用隔水烘烤現點現做，美麗的蛋白遇熱膨脹，隨即撒上糖粉。舒芙蕾需要趁熱品嘗，否則蛋糕會隨著溫度降低而漸漸塌下來。供應時間：AM11:00-PM6:00（每日限量30份）
底部是鹽漬櫻花、柚子醬和櫻花糖漿，另外會附上一瓶玻璃瓶的氣泡水，將氣泡水倒入杯中，便可看到櫻花在玻璃杯裡面綻放，非常特別。
甜食控必來！令人驚豔的甜點店，無論是在裝潢抑或是餐點口味，都讓人深深著迷，悠閒的下午在此與朋友閒話家常，吃吃甜點喝杯咖啡，找機會來這裡，愜意享受休假時光吧。
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法蕾熊手工經典舒芙蕾
地址：彰化縣員林市忠孝街162號
電話：04-8316565
營業時間：AM11:00-PM9:00
低消價位：＄120
停車資訊：店家周圍有公有收費停車格
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