浪漫指數滿點！ 員林歐式復古風餐廳太吸睛　手機忍不住拍個不停

位於員林火車站附近的「關於餐桌About Tables」 一踏進店裡，就馬上被眼前夢幻歐洲風的裝潢給震撼到，與不起眼的民宅外觀成強烈對比，店裡放了不少老闆收藏的古董級擺飾、家具，充滿了懷舊與迷人的氛圍。

▲超美古董傢俱

▲老闆特別收藏的古董收銀機

用大量的乾燥花朵做擺飾，整體視覺感超文藝、很清新，來到這絕對會讓你的少女心大爆發，關於餐桌是個超好打卡拍照的餐廳，有機會一定要拿著相機來朝聖。

▲每個空間運用各種巧思布置，看起來超唯美廚房，是不是你夢寐以求的場景呢！

店內有三個樓層，每個樓層的空間都非常寬敞明亮，各種人數的餐桌應有盡有，不管是想享受一個人的下午茶時光、親朋好友聚餐甚至是謝師宴、大型聚會都能夠滿足你的需求。

現刨起司黑松露薯條

現炸起來酥脆的黑松露薯條，薯條除了被充滿濃郁香氣黑松露醬環繞，還有現刨帕瑪森起士層層堆疊，一旁附上特製的松露美乃滋醬料，一口咬下，黑松露與起司的香氣在嘴裡纏繞著，香味撲鼻，讓人一口接一口完全停不下來呢。

希臘紅莓優格沙拉

使用新鮮季節時蔬與當季香甜水果製作而成的紅莓優格沙拉，除了新鮮脆口冰涼蘿蔓萵苣、柳丁、奇異果還撒上了核桃，讓整道沙拉充滿了核桃香氣，而這次適逢草莓季，因此放入了許多草莓，酸甜爽口的自製手工優格醬與紅莓醬襯托出新鮮蔬果的酸甜清爽口感，可以刺激舌尖上的味蕾 ，讓人整個大開胃，是重視輕盈飲食的朋友最好的選擇。

威尼斯人海鮮披薩

細細品嚐，薄中帶脆的羅馬式披薩讓起司的香氣環繞在口中久久不散，酸甜不失溫和的番茄味襯托出了鮭魚鬆、蝦仁、還有大塊魷魚...等滿滿綜合海鮮料的鮮味，而紅洋蔥的清脆與鮮甜又讓整個披薩的層次更上一層樓，對於這樣瘋狂的美味，說是一個人能吃完這樣豪華的10吋大披薩也不誇張呢！

蛤蜊墨魚醬汁扁細麵

這道蛤蜊墨魚醬汁扁細麵口味非常特殊，不同於其他店家直接使用墨魚汁製成的麵條，而是使用主廚特製的墨魚醬汁拌入扁細麵中，隨著墨魚醬汁拌炒的乳化沾附在麵條上，入口可以嚐到香濃誘人的墨魚醬香，大顆又肥美的蛤蜊與淡菜，在烹調時鎖住肥美飽滿的肉感，而湯汁入口帶點清甜口感、鮮味十足。

海膽蟹肉醬魚子圓麵

以鮮甜魚卵搭配蟹肉，結合奶油跟海膽醬汁並且用白酒炒製，海膽沒有大家所擔心的海鮮腥味，嚐起來反而有種獨特細膩微甜口感，彈牙的義大利麵拌著醬料裡頭的海膽卵與蟹卵，醇和可口洋溢在嘴裡，風味滿點值得一試。

▲店內的義大利麵都是使用Barilla百味來的Molisana茉莉義大利麵，以傳統石臼碾磨，100%杜蘭小麥粉製成，口感Q彈且更能保留麵條原始的小麥香氣。

羅勒醬雞肉起司燉飯

口味非凡的羅勒醬雞肉起司燉飯，只要吃過一次就會深深愛上！煮得恰到好處的米飯，與起司、羅勒類似茴香的香氣完美融合在一起，雞肉吃起來很軟嫩，不同於一般店家容易吃到的乾柴口感，青醬派的朋友非嚐不可！

炭烤15盎司牛肉佐大蒜爐烤時蔬

▲店內除了販售的15oz牛排採用美國嫩肩牛肉之外，還有濕式熟成的美國頂級冷藏肋眼 是CHOICE等級的肉哦！

身為牛排控的你，怎能錯過這道！15盎司大份量的美國嫩肩牛肉佐以滿滿新鮮食蔬，馬鈴薯、紅蘿蔔、大顆香蒜、花椰菜，牛肉先經由低溫烹調，最後再用大火炭烤過，搭配著店家用牛骨精心熬煮醬汁與英式芥末醬，讓人想一嚐再嚐的好滋味推薦給大家。

▲牛肉呈現嬌豔的粉紅色，嚐一口就能感受juice的肉汁與炭香在嘴裡散開，軟嫩卻不失嚼勁的口感，油而不膩、質嫩爽口，越吃越上癮。

焦糖烤布蕾

▲焦糖烤布蕾最有魅力的，大概就是那上層烤得焦脆的焦糖。

現點現烤的美味，用湯匙敲下那層閃閃發光的焦糖，熱氣蒸騰的焦糖香緩緩散開，光用聞的就覺得超幸福！關於餐桌的烤布蕾吃起來滑嫩細膩，再伴著上頭脆脆的焦糖片一同入口，盡是幸福的滋味，甜食控可別錯過這一道啦。

義大利莫雷帝啤酒

義大利莫雷帝啤酒是義大利知名品牌，最具義大利風格的當地啤酒，被評選為米蘭世界博覽會唯一啤酒贊助廠商，並為百大義大利精品品牌排名最佳的啤酒。

以傳統的方式製作，用穀物為基底，使啤酒喝起來更為清爽可口，特殊、高品質啤酒花混合讓啤酒散發獨特的香氣與味道，這麼棒的啤酒最適合拿來與朋友一起聊天聚餐了。

關於餐桌堅持選用當季、健康的食材，採取清爽調味與獨特的烹調手法，打造出一道道地中海風的精緻美味餐點。

店內所有的料理中使用的油都是健康的油品，尤其使用上最多的品牌是Olitalia奧利塔特級橄欖油，無論是沙拉冷盤、義大利麵、肉類料理都沾附著屬於產品中適合的橄欖油，店鋪小商店也有客人吃完餐點覺得味道不錯購買的哦！

「關於餐桌About Tables」是員林極受歡迎的打卡名店，以吸睛的復古風擺飾與歐風裝潢著名，料理更是針對現代人偏向健康取向精心製作而成的餐點，不乏外縣市的朋友慕名而來，所以來用餐建議先事先訂位，不然錯過如此復古、浪漫的餐廳實在是太可惜啦。

▲真的可以站上去的古董體重計

太方便！在停車一位難求的員林市區關於餐桌擁有專屬的汽、機車停車場呢。

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關於餐桌About Tables

店家地址：彰化縣員林市北和街25號

連絡電話：04 839 3318

營業時間：週一到週五11:30~21:30，週六/週日 8:00~21:30

停車資訊：專屬停車場

粉絲專頁：http://bit.ly/2U6yqU0





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