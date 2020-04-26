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好牛逼！ 台中「工家便當」填飽一整天氣力 當個蠻牛筋肉人

聯合新聞網 / 行遍天下
好牛逼便當選用美國牛的牛腱心及牛筋，花東縱谷的紫米、壽司米及胚芽米，並淋上主廚特調中藥熬煮牛肉的滷汁。
好牛逼便當選用美國牛的牛腱心及牛筋，花東縱谷的紫米、壽司米及胚芽米，並淋上主廚特調中藥熬煮牛肉的滷汁。

【圖／文：行遍天下】

隱身於工地圍籬之內的勞動者們，是創建城市建築的偉大英雄，以新型態工務所為出發點，勤美璞真文化藝術基金會融入共享概念及藝術生活打造「工家美術館」，並與「好食慢慢」合作設計工家便當，提供工人們健康安心的美食並對外販售。

鷹架、浪板及棧板打造的空間讓工地工人中午休憩，也是大眾共享的街區。
鷹架、浪板及棧板打造的空間讓工地工人中午休憩，也是大眾共享的街區。

推薦野餐點：工家美術館階梯露台一層層的階梯設置座椅，可以俯瞰草悟道的陽光、綠蔭及人流，還不時可見吊車在後方建築工地辛勤工作中。
推薦野餐點：工家美術館階梯露台一層層的階梯設置座椅，可以俯瞰草悟道的陽光、綠蔭及人流，還不時可見吊車在後方建築工地辛勤工作中。

每季推出3款口味，賦予主菜趣味名稱，好骨力是梅花無骨酥、好肌力是紹興雞腿排、好牛逼是牛腱牛筋等，包裝還融入工地「行話」。而「工家特調」則將工人補充能量的維大力、莎莎亞等調入咖啡、紅茶，透過空間及飲食將工地文化傳遞給大眾。

輕檸咖大力由金黃維大力、濃縮咖啡、屏東產銷履歷的酸甜檸檬汁等組成。
輕檸咖大力由金黃維大力、濃縮咖啡、屏東產銷履歷的酸甜檸檬汁等組成。

　

景點介紹

工家美術館

地址：台中市西區館前路71號(勤美誠品正後方)

電話：0800-266-155、0800-002-688

網址：www.cmpblockmuseum.tw

營業：11:00∼17:00(週一休，便當11:00開賣售完為止)

價位：全區門票20元，可抵餐飲或周邊商品；便當120元起，菜色及價格依現場為準，每季更換菜單

　

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