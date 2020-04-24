從台中看世界！ 芭蕾城市渡假旅店一房一風格　不用出國也能帶你環遊世界

Shan@ReadyGo

武漢肺炎延燒至今，國人不能出國旅遊，外籍人士也禁止入境，想出國的心只能在自己腦中環遊世界…不對！既然不能出國，那就趁機在國內好好的玩一遍呀！台灣無處不風景，你說為什麼很多外國人喜歡來台灣旅遊，一定有它美麗動人的地方，ReadyGo找到了一個，不用出國，也能帶你住到全世界的好地方！廢話不多說Let’s Go~~~

坐落在文心南五路上的芭蕾城市渡假旅店，周邊環境豐富多樣，走路10分鐘可以到大人小孩都愛的彈跳床，在那裏可以盡情地跳躍揮灑汗水，前滾或是後空翻都能在那輕鬆達成；至於開車無論是到台中歌劇院或是審計新村都只要10分鐘的車程，台中旅遊不管是親子或是情旅閨蜜都輕鬆搞定！

玩累了想要回飯店休息，更是驚喜不斷，芭蕾城市渡假旅店的房型有多種選擇，穿過310號房就像進入一千零一夜的世界，整個房間仿造阿拉伯王宮，牆壁上有精緻雕飾與自然風格的完美和諧，使它成為一個外觀神秘，但裡面藏著奢華的建築奇蹟。

如果想來趟法國的浪漫風情之旅，渴望在巴黎鐵塔下與真命天子/天女相遇，芭蕾城市渡假飯店也能滿足你，房內的裝潢就是一位公主的房間，皇室的躺椅，高級的水晶吊燈，換上洋裝播著古典樂，就能在房間跳舞，期待著王子的到來。

還是去杜拜呢？大家都說去杜拜沒去過海底餐廳等於白來了，於是，芭蕾城市渡假旅店就把杜拜的海底餐廳搬過來了！房間的床上設計拱門的造型，仿造海底餐廳入口的樣貌，這回住完這間房型，可以跟別人說，我去過杜拜囉！

這時，假裝外面正在下場大雪，身在瑞典的你身邊只有這間小木屋，那就快躲進溫暖的房間吧！除了有65吋的液晶電視還附贈KTV歡唱設備，隔絕世俗的一切，格林德瓦風格帶你走進北歐的世界。

另一個特別的房型，就是世界文化遺產的209義大利馬泰拉！獨特的穴居體驗，讓你感受石穴屋的魅力，浴室內做的小巧思，便是設有氣泡式按摩浴缸，有種在窖中卻能奢華享受的感覺。

甚至不用到義大利教堂，因為在台中芭蕾城市渡假旅店就能看哥德式建築，透過新的框架結構增加支撐頂部的力量，使整個建築以直線條、雄偉的外觀和大廳內空曠空間，並且用單純、統一的建築風格與結構手法，讓整個飯店都很有整體感呢！

逛了整間芭蕾渡假旅店，好似環遊了世界一圈，誰說一定要出國才能看盡世界的美景呢？心動不如馬上行動去台中~

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