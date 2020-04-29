漫步南投「溪頭森林遊樂區」大口森呼吸！健行在空中走廊，享受無敵森林浴

你有多久沒去溪頭啦？位在南投鹿谷的溪頭森林園區（溪頭自然教育園區），是魚妹心中排名前三的森林步道之一，這裡也是中部地區最佳的晨間運動好去處，每上溪頭一回，都是一次無敵森林浴時光。

溪頭森林遊樂區健行路線多元，由於步道能夠同時滿足想要走輕鬆路線及挑戰路線的遊客們，這也就是每到假日溪頭非常熱門的原因呀！想要來場舒暢的溪頭森林浴之旅，早起的鳥兒準沒錯呀！（遇到假日或暑假，動作慢的旅人就要塞車塞得天荒地老了呢！）

門票資訊（詳細資訊請見下圖）

全票：新台幣200元

優待票：新台幣150元

半票：新台幣100元

特惠票：新台幣10元

免費

2020年因為疫情的關係，世界幾乎停擺了；這回的清明連假，魚妹也是完完整整的宅在家裡。前兩週春暖花開之際，魚妹與友人出發溪頭呼吸新鮮空氣，除了運動健身，也趁這個機會緩解壓抑的心靈。

這趟緩慢的溪頭森林之旅，我們走走停停大概花了3.5個小時；行走的路線可以很隨興，也可以視個人需求調整；我們的路線請參考：服務中心第一售票處-大學樓-沿溪步道-彩虹橋步道-神木-神木步道-空中走廊-林間遊憩場-幽靜步道-返回第一售票處。

補充說明：如果你體力不夠，或是年長者及行動不便者；在大學樓站可以付費搭乘接駁車唷！

這趟步道森林之旅人群並不多，我們靜靜遊走在天然光線與樹林之間；偶爾吹來的一陣涼風，使我們感覺非常愜意。許多人很自然地躺在搖椅上，享受森林間的片刻休息，還有人帶了一本書籍，那畫面很陶醉。

我們輕裝上陣，並且帶上老吳親手做的可頌麵包、水煮蛋、能量飲及其他乾糧出發；徜徉在溪頭森林遊樂區的另一個樂趣就是野餐，及隨時與大地為枕的近距離接觸，你可以隨意活動筋骨、旋轉、跳躍、盪鞦韆。

途中我們經過了彩虹橋步道，由於這條步道較隱密，於是我在彩虹橋上以大地為枕躺了20分鐘，好舒服啊！

來到溪頭森林遊樂區，一定不能錯過空中走廊呀！每次來到空中走廊，都很驚艷，這條空中步道真的好美好舒服呀！這條相當7層樓高的空中走廊，全長220公尺，快速走完一圈約3-5分鐘，但我相信走在空中走廊的旅人，一定捨不得匆匆經過。

我們的中繼站是林間遊憩場，正午時光陽光有些刺眼，於是我們坐在裝飾的神木底下，品嚐老吳親手做的麵包料理；沿途欣賞眼前的一大片草原，似乎心境更加開闊。

溪頭森林遊樂區位置





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文章來源：魚腦袋行走中 Walkingfoolish FB：魚腦袋行走中 Walkingfoolish

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