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台中人衝了！宮原眼科「冰淇淋買一送一」外帶限定，連續24天吃起來

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
宮原眼科冰淇淋近年深受民眾喜愛，是台中冰品甜點必吃的選項之一。 圖／宮原眼科官網
宮原眼科冰淇淋近年深受民眾喜愛，是台中冰品甜點必吃的選項之一。 圖／宮原眼科官網

台中宮原眼科祭出超夯買一送一優惠了！即日起至5月10日，只要擁有台中指定證件，皆可以享有外帶買一送一活動。天氣漸暖，氣溫回升，是吃冰的好時機，連續24天超優好康，快點廣發周遭親友圈，揪團衝去買一波回家慢慢享用囉～

宮原眼科原是日式時代老建築，經由「日出」經營團隊的打造與包裝，讓舊眼科成為新視野，成功以文創冰淇淋的風格闖出一片天，近年更加逐漸多角化經營，除了賣冰淇淋以外，還有專賣的乳酪蛋糕、餅乾與糕點禮盒，是許多遊客每經台中必逛的甜點地標之一。

這回祭出的冰淇淋優惠，只要有台中市民身分證、台中工作證或台中學生證，其中一項證件符合，就可以購買宮原眼科家庭號與個人號買一送一的超值好康。家庭號可選愛文芒果、黑葉荔枝、錫蘭紅茶與龍眼蜜乳酪等四種口味；個人號則有愛文芒果、黑葉荔枝、錫蘭紅茶與東方美人等四種口味，同時宮原眼科臉書也告知可電話預訂，再到門市取貨，記得自備保冷袋喔，推薦台中冰品控趁現在揪親朋好友吃一波吧！

宮原眼科

地址：台中市中區中山路20號

電話：（04）2227-1927

時間：10：00~22：00

宮原眼科推出限定外帶買一送一冰淇淋活動。 圖／宮原眼科臉書粉專
宮原眼科推出限定外帶買一送一冰淇淋活動。 圖／宮原眼科臉書粉專

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