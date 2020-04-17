台中人衝了！宮原眼科「冰淇淋買一送一」外帶限定，連續24天吃起來

台中車站為重要的交通轉運點，過去曾為地方上最為繁榮的區域。隨著時代更迭與經濟發展，車站周邊商家汰換多輪，商圈也早已轉移，難以重現當地人心中曾有的繁華榮景。日前臉書社團《台中城Taichung》就Po出兩張照片，1970年代的台中車站讓大批網友直呼：「好懷念！」今昔對比下的景觀，也引起熱議。

2020-04-14 18:07