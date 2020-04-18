「桃米休閒農業區」推農村風懷舊小旅行　手作遠足便當野餐去

【圖／文：行遍天下】

孩提時期的遠足總是讓人滿心期待，帶上餐盒及零嘴，在風光明媚的風景區度過愉快的一天！

手作金呱粿由南瓜製成的粿皮包餡放入粿模再用手掌壓緊成形。

紅龍果、山黃梔、紅麴調出三色飯丸子，內包埔里牛蒡、香菇、杏鮑菇。

為了重拾兒時的歡樂回憶，桃米休閒農業區推出「桃米遠足」農村懷舊小旅行，結合埔里鎮及桃米村的農特產，並請社區藝術家將桃米特色生物如青蛙、蜻蜓、蝴蝶等雕刻成粿模，邀請遊客一起動手捏製豐富餡料由在地麻竹筍、香菇、瘦肉、蝦米拌炒組成的「金呱粿」及好看又美味的三色「飯丸子」。等待炊粿的過程中，並有專人導覽社區，欣賞荷葉田田及蝴蝶漫舞。最後再尋覓一片優美的綠地，迎著微風品嘗親手製作的餐盒，在分享與同樂之中感受桃米之美。

自己做的便當色彩豐富而且很有成就感。

將美味裝進餐盒內，再親手彩繪餐盒。

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國立暨南國際大學是「世界綠色大學」評選全球第51名，150公頃校區有88%為綠地，並栽種1萬多棵綠樹及千株櫻花。





景點介紹

桃米休閒農業區

地址：南投縣埔里鎮桃米里桃米巷64-4號 (桃源國小入口左側)

電話：049-291-1591、0912-687-335(需一週前先預約)

價位：每人399元，16人以上成團





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