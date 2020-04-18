品嚐獨特南洋香氣！　彰化森林系人氣夯店「鍋泰山」用餐好療癒

鍋泰山打造森林系的用餐環境，一走進店裡，山形意象的櫃檯就映入眼簾，四周皆可看見各種綠意植物，甚至還放有多隻吉祥物在店裡的各個角落，讓人感到格外的輕鬆與愜意。

▲室內裝潢採挑高設計，除了能降低空間溫度之外，視覺空間上也不會過度壓迫。牆上還有投影像，投影著清新爽朗的林蔭大道。

▲除了基本盤的醬汁外，鍋泰山還有增加店家特製的泰式酸辣醬與無限量的香菜，吃南洋料理怎麼能少了這兩種必點的醬汁和香料配菜呢！

鍋泰山火鍋點餐方式採鴛鴦鍋，讓你一次可以滿足兩種不同的味蕾，今天你想吃什麼樣的湯底呢？！

▲左邊鍋物：南洋肉骨茶湯頭，右邊鍋物：泰式冬蔭功湯頭

▲泰式冬蔭功湯頭含有豐富的紫洋蔥、香茅、鴻喜菇以及台灣少見的檸檬葉入湯，可以將店內提供的檸檬原汁一起加進湯裡熬煮。

▲南洋肉骨茶湯頭除了有肉骨茶包之外，還有額外添加紅棗、枸杞等等養生的食材。

▲左邊鍋物：南洋椰奶湯頭，盛行於泰國越南新加坡等國的椰奶料理，濃厚的奶香搭配上香甜的椰子，椰奶料理愛好者絕對不能lose掉這道湯底！

右邊鍋物：南洋椰林雞湯頭，如果你不喜歡濃郁的椰奶味道、又想嚐嚐鮮甜的椰子香氣，不妨可以考慮這道椰林雞湯頭！新鮮的椰子放進熬煮入味的雞湯裡，除了可以品嘗到鮮甜的雞湯，也可同時細品椰子的香氣。

▲南洋椰林湯加入台灣少見的越南紫薑。

▲南洋椰林雞湯加入竹笙、椰肉一起熬煮，充滿著濃郁的椰子香氣好迷人。

▲每鍋鍋物都會附上一盤豐富的菜盤。

▲店內的特色餐點之一：泰式打拋豬飯。

▲有機蔬菜麵。

▲每片都入口即化的霜降牛。

▲花色均勻的牛小排。

▲色澤新鮮的梅花豬。

▲店內的招牌吉祥物，幾乎在每個位子上都找得到牠的身影！

▲櫃檯前方有冰淇淋與飲品可無限取用。

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鍋泰山南洋鍋物

地址：彰化縣員林市大同路一段431號

電話：04-8368975

營業時間：平日AM11:30-PM2:30、PM5:30-PM10:00、週六AM11:00-10:30、週日AM11:00-10:00

均消價位：＄150

停車資訊：店家周圍有公有收費停車格

粉絲專頁：https://bit.ly/2UL0yft





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