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品嚐獨特南洋香氣！ 彰化森林系人氣夯店「鍋泰山」用餐好療癒
鍋泰山打造森林系的用餐環境，一走進店裡，山形意象的櫃檯就映入眼簾，四周皆可看見各種綠意植物，甚至還放有多隻吉祥物在店裡的各個角落，讓人感到格外的輕鬆與愜意。
鍋泰山火鍋點餐方式採鴛鴦鍋，讓你一次可以滿足兩種不同的味蕾，今天你想吃什麼樣的湯底呢？！
右邊鍋物：南洋椰林雞湯頭，如果你不喜歡濃郁的椰奶味道、又想嚐嚐鮮甜的椰子香氣，不妨可以考慮這道椰林雞湯頭！新鮮的椰子放進熬煮入味的雞湯裡，除了可以品嘗到鮮甜的雞湯，也可同時細品椰子的香氣。
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台灣旅行趣特約店家優惠─鍋泰山南洋鍋物：出示特約店家畫面，可享肉量免費升級3oz，如何加入台灣旅行趣享有特約店家優惠請點我→http://bit.ly/2woqvsS
鍋泰山南洋鍋物
地址：彰化縣員林市大同路一段431號
電話：04-8368975
營業時間：平日AM11:30-PM2:30、PM5:30-PM10:00、週六AM11:00-10:30、週日AM11:00-10:00
均消價位：＄150
停車資訊：店家周圍有公有收費停車格
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