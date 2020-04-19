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不一樣的麵茶！跨時代的好味道，鹿港古早味麵茶冰店走創新

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

民國初年物資不甚豐富，以麵茶代替牛奶餵飽小孩。隨著時代變遷，麵茶可以吃飽、吃巧、吃出創意。每碗麵茶都需要經過五個小時低溫拌炒，保留低筋麵粉的溫潤質地，堅持無油、純乾料拌炒，不油膩帶清新質感的麵香，更是健康低熱量的好麵茶，內行人才知道的鹿港在地小吃。

▲店裡空間佈置得非常溫馨，座位數可容納20人。牆上還掛有手寫黑板菜單，還有可愛的麵茶、剉冰插圖
▲店裡空間佈置得非常溫馨，座位數可容納20人。牆上還掛有手寫黑板菜單，還有可愛的麵茶、剉冰插圖

百年傳統，全新感受

除了傳統麵茶吃法，另有創新技術讓麵茶更加適合冰泡飲品及加入冰品享用！創意變化多、口感香醇美味、老少咸宜，誠摯的邀請大家來品嘗這跨世紀的記憶好味道！

▲櫃檯上還擺有麵茶隨身包，不管是用吸的、泡牛奶的，在這邊都可以用銅板價帶回家嘗鮮。
▲櫃檯上還擺有麵茶隨身包，不管是用吸的、泡牛奶的，在這邊都可以用銅板價帶回家嘗鮮。

▲店家還有大包裝的麵茶粉、黑芝麻粉、杏仁粉，調飲方式都寫在包裝上，皆可直接泡成冰飲飲用。
▲店家還有大包裝的麵茶粉、黑芝麻粉、杏仁粉，調飲方式都寫在包裝上，皆可直接泡成冰飲飲用。

▲還有擺設老闆的收藏公仔，每一隻都能吸引到店旅客的目光
▲還有擺設老闆的收藏公仔，每一隻都能吸引到店旅客的目光

▲冰麵茶鮮奶$60，麵茶粉直接沖泡冰鮮奶裡，味道像清爽、不黏膩的米漿。
▲冰麵茶鮮奶$60，麵茶粉直接沖泡冰鮮奶裡，味道像清爽、不黏膩的米漿。

麵麵茶茶的麵茶粉加入了芝麻、糖與杏仁片，每一杯麵茶鮮奶都喝得到芝麻的濃香和杏仁片，沖泡時不需要額外再加糖。

▲去年麵麵茶茶推出的新品－麵茶摩卡 $80，咖啡+Oreo+麵茶的創新吃法。
▲去年麵麵茶茶推出的新品－麵茶摩卡 $80，咖啡+Oreo+麵茶的創新吃法。

麵茶摩卡的最底部是麵茶粉，黑色碎屑是Oreo，飲用時需要攪拌一下，當麵茶粉碰到冰時，會結成顆粒狀，裡頭仍是粉末狀態。飲用時，會像喝珍珠奶茶一樣吸到顆粒狀，咬開的時候是粉末散在嘴裡，非常特別的新式飲品！

▲麵茶剉冰－冰淇淋+Oreo+布丁，小份$80、大份$150
▲麵茶剉冰－冰淇淋+Oreo+布丁，小份$80、大份$150

麵茶還可以做成剉冰！店內的麵茶剉冰可以任選三種配料。將麵茶粉和打碎的Oreo撒在清冰上，放上一球冰淇淋之外，最後霸氣的放上一塊Oreo餅乾，一旁的布丁也可以拌進剉冰裡一起享用。所有的配料與剉冰組合，香甜清爽的滋味，讓麵茶無違和感的融入在剉冰裡，吃冰的同時還能嘗到麵茶的粉感，夏天的冰品好選擇就非他莫屬了，到鹿港來一定要來吃上一碗！

▲店家很用心，用很多植物元素和木頭裝飾入口意象。
▲店家很用心，用很多植物元素和木頭裝飾入口意象。

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台灣旅行趣特約店家優惠─麵麵茶茶2店：出示特約店家畫面, 麵茶買十包送一包，如何加入台灣旅行趣享有特約店家優惠請點我→http://bit.ly/2woqvsS

麵麵茶茶2店

地址：彰化縣鹿港鎮民生路7號

電話：0916-017504

營業時間：平日PM12:00-PM7:00,假日AM10:00-PM7:00

均消價位：$150

停車資訊：店家對面有收費停車場

粉絲專頁：https://bit.ly/2QOMsIN


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鹿港 冰品 奶茶

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