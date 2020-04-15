花蓮超夯「家咖哩」插旗台中！ 與日本獅王聯名，用餐還可獲 Nonio牙膏、魚刺人雞蛋糕

來自花蓮超人氣家咖哩近期進駐台中後，不斷推陳出新，秉持著品牌宗旨傳遞家的溫馨，此回還特別祭出日本獅王聯名活動，只要五月底前在全台家咖哩所有分店用餐完畢後掃描櫃檯QR code 填寫基本資料，即可獲得 Nonio牙膏一條。另外，點主餐還附贈超知名魚刺人雞蛋糕乙份，還不快打電話預約一份專屬你的「家咖哩」！

家咖哩創辦人任聿新曾表示「希望能讓每一位來「家咖哩」用餐的人，都能有宛如在家用餐般的感受」，因此，即使來自不同城市與背景，只要來到家咖哩用餐，都能體會像是一家人的感受。這回在台中開分店，屬整棟式老建築，不過裝潢並未破壞原始結構，保留一樓的客廳與房間作為用餐空間規劃，再種植青蔥田與貼飾的花窗作為裝飾，打造一個擁有家鄉味道的用餐環境。

家咖哩台中店外觀滿滿古早家鄉味。 圖／IG網友nana0701pan授權

家咖哩台中店還特別推薦「原民風味綠咖哩豬」，是採用花蓮原住民新鮮手摘的野菜，並搭配清爽口感的咖哩淋醬，吃起來非常爽口不油膩，若吃不飽，還可以免費加飯加醬，同時點主餐還能享有附贈的魚刺人雞蛋糕乙份喔。日前推出的日本獅王聯名活動，在5月31日前，用餐完後於指定QR code掃描並完成基本資料的填寫，Nonio冰炫薄荷終結口氣牙膏一條，數量有限，儘速手刀前往預約訂位啦～

只要點主食，甜點都會附贈魚刺人雞蛋糕乙份喔。 圖／IG網友zhiyingqq授權

家咖哩台中店

地址：台中市西區忠仁街39號

營業時間：11:30～21:00

電話：04-2377-0608

家咖哩推出日本獅王聯名活動，用餐完還可獲贈牙膏一條。 圖／家咖哩台中店粉專

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