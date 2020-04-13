饕客必訪！溪湖60年老店，一條龍料理「阿明羊肉爐」保證鮮甜

無獨有偶，阿明羊肉爐的當家老闆，瑞明也姓楊，留著一口山羊鬚，讓人不禁懷疑．究竟羊是他的守護神，還是他是羊的守護神呢？

一走進門，隨手甩起自己的外套，會以為自己來到80年代王家衛裡的電影，簡單的擺設，寬廣明亮的用餐空間，雖是開放式廚房，但並沒有什麼油煙味，不時傳來此起彼落的吆喝聲，讓人不禁隨著沸騰的羊肉爐起舞，好痛快！

阿明師說，自己有羊的牧場，大部分的羊隻都是從小到大以天然方式飼養，每天需要的羊肉會再送往肉品市場去做處理，所以羊肉沒有被冷凍過，可以說是實實在在的溫體羊，仔細看每一片涮過的羊肉，果真呈現隱隱約約的鮮紅，毫無羶味。

這天剛好外面下著毛毛雨，穿著薄長袖溫度剛剛好，可是喝了幾口滾燙的湯，瞬間就熱了起來，好像有一股氣，從胃一直往上跑，跑到五臟六腑，循環了一個周天，究竟是怎麼一回事？

阿明師說這才是正港的中藥羊肉爐，湯頭清甘，適合秋冬進補，是所謂的熱補。那夏天怎麼辦？不就沒辦法吃羊肉爐了嗎？他說，錯了，夏天就應該吃薑絲羊肉爐，薑的性質屬於涼補，雖然都有基本的米酒、麻油，但是隨著季節變化加入不同食材，才能吃得舒服又健康。

白切羊肉

灑滿白芝麻，切得整齊的薑絲配上一點辣椒、香菜，口水是不是開始流下來了⋯⋯。白切羊肉，跟白切雞肉很不一樣，前者需要先滷得軟爛，滷得過程中只能使用小火，方能確保羊肉的肥美，再來就是靠師傅精細的刀工，讓上等羊肉一片片地躺在盤子上，一眼就能看到漂亮的紋理。

羊肉薄，順口卻又不失嚼勁，軟Q軟Q，這時沾一點阿明師獨門的豆腐乳，在嘴裡脆生生的咬下，羊肉在食道裡昇華、直衝腦門，心裡發出由衷的感嘆，「原來這就是白切羊肉呀⋯⋯。」

炒羊雜

莫看這三個字簡單，光是這個「雜」字就包含了八種羊的構造，阿明師在端上這盤菜時，會與客人細細地講解，短短幾分鐘的時間，從羊耳朵、大腸、粉腸、肺，到肚尾、軟管，還有平時市場罕見地咽管、肝和肺中間的隔間肉，讓每一位客人在夾起這道澎派的炒羊雜時，也能順便上一堂美味的生物課。

在溪湖鎮，只要有人的地方就有羊肉爐，但是要吃過阿明羊肉爐，才是幸福。「阿明羊肉爐」60年來堅持一條龍料理，保證羊肉新鮮甜美，在阿明師努力經營之下，走進店裡就能感受到那充滿人情味問候，讓來過的客人溫飽肚子之餘，也都不禁豎起大拇指，直直誇好！

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阿明羊肉爐

地址：彰化縣溪湖鎮員鹿路二段416號

電話：04 881 6961

營業時間：上午9:00 - 下午9:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2xZKKxV





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