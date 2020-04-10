網美搶拍！台中聚會新去處 「希臘風咖啡廳」讓你轉身變文青

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聯合新聞網 / ShareLife分享生活

潭子車站附近新開了一間「漫步藍咖啡廳」，獨樹一格的裝潢風格與色調，讓經過的路人不自覺的望向店內。

一走進店內，大面積的清水模設計保留了建築最原始的氣息，簡約、舒適又帶點優雅感，開啟一整天的好心情！

現場手工製作的各式餐點，搭配專業特調的特色飲品，義式咖啡、手沖咖啡、風味茶、單品茶、醇茶拿鐵和三明治、貝果...等多種選擇，為整天的生活增添色彩。

要特別提到的是，漫步藍使用獨特的粹茶機製作每杯單品茶飲，這種手法可以將茶本身的風味給呈現出來，喝起來不會有一般茶包沖泡的茶飲會出現的苦澀感，喜好茶類飲品的朋友，不妨點杯單品茶來搭配輕食一起享用。

義式羅勒燻雞磚壓吐司

熱壓吐司最迷人之處，就是可以把食物的香氣精華鎖在裡頭，趁著熱騰騰上桌，趕緊獨享著那多層次的口感和美味啦。

蘋果鮪魚蛋沙拉三明治

營養、清爽的蘋果鮪魚蛋沙拉可是店內的點檯率前三的超夯品項，微帶奶香的鬆軟土司配上特製沙拉內餡，鮪魚和蛋沙拉均勻攪拌，再配上蘋果微酸帶點甜味的風味，把整體味道提升了一個層級，重點是吃起來不會太膩，對身體比較無負擔，是早餐、午茶輕食必點餐點。

法式芥末燻雞堡

香Q漢堡皮鬆軟又有嚼勁，再加上煙燻雞絲、香濃起司片跟鮮脆生菜，最後淋上法式芥末醬一口咬下，鹹甜的滋味在嘴裡擴散開來，再搭酸甜清爽的果茶，讓1+1遠遠大於2！

萊姆莓果茶

當蜂蜜與莓果相遇，先酸後甘的滋味簡直令人欲罷不能！一般果茶都會加入市售糖去提升甜度，但漫步藍的飲品則是選用蜂蜜加入，讓大家在享受果茶同時，也能喝得健康。

黑糖拿鐵

上頭灑滿黑糖粉的拿鐵，第一口就感受到黑糖那甜蜜的溫醇，綿密的奶泡增加了整體口感，香醇濃郁的黑糖中和了咖啡的苦澀，將兩種不同的香氣完美融合。

玫瑰海鹽拿鐵

玫瑰獨有的花香氣均勻融合在咖啡中，喝起來淡淡的玫瑰風味深受女性顧客的喜愛，經過店家的巧手拉花，美美的一杯玫瑰海鹽拿鐵就這樣上桌啦。

店內無時無刻都彌漫的咖啡香，挑逗著每個人的嗅覺，舒緩原本生活繁忙急促的節奏，讓步伐染上求之不得的清閒悠然。

不擠迫的座位排佈，是店家別出心裁的體貼，座位與座位間刻意作留白，放大原有的舒適感，讓視覺也很輕鬆自然；不管是下午茶辦公，或是和幾位朋友來這談談心、聊聊趣事，度過閒暇的周末時光，都是個不錯選擇。 

而漫步藍咖啡通往二樓的階梯設計，利用了樓中樓的概念穿透上下的樓層，令人有種喜出望外的空間感。

不同於一樓的清水模設計，二樓裝潢改採大面積的白牆，穿插著藍色油漆，藍白色調加上寬敞的用餐空間，看起來相當舒適，輕鬆自得的小空間讓人不禁想坐下來慢慢品味，下回一定要找個時間重新來到漫步藍，再點一份套餐上2樓愜意待上一整天。

享用完餐點，餐盤採自助式回收，大家一起動動手將餐具、餐盤拿到專屬回收區，讓店員們能更好整理，提供下一位客人有個優美舒適的環境。

漫步藍除了有現場特調的茶風味飲品，還有獨家烘焙的精品咖啡豆可以帶回家慢慢品味，分別是衣索比亞－耶家雪菲（水洗）、西索比亞－西達摩（日曬）、印尼－蘇門答臘（曼特寧）、瓜地馬拉－薇薇特南果、哥倫比亞－考卡、巴西－黃波旁（日曬）。

精品咖啡豆的包裝上都設有『單向排氣閥』，讓包裝氣體只出不進，減緩豆子本身氧化速度。夾鏈設計也更方便儲存拿取，處處都可以看到漫步藍的巧思。

櫃檯前方還設置一區輕食三明治，讓趕時間的客人一走進來，食物可以拿了就走，超貼心又方便。

RAMBLE CAFE漫步藍的經營團隊是一群熱愛籃球的夥伴組成，用球場上的團結與默契加上彼此的信賴，建造出一個充滿熱情又輕鬆自在的空間，提供給需要用餐、小聚或是獨自放空的一個新所在，更用巧思在店內打造簡約、高雅的韓式風格，在這裡你可以暢讀一本動人的文學，也可以冷靜思索著人生的故事，悠閒的時光喝上一杯手沖咖啡，擺脫城市的繁忙，獨佔午後的閒暇逸致。

漫步藍潭子店

店家地址：台中市潭子區興華一路332號

店家電話：04 2533 8889

營業時間： 07:00–21:00

平均消費：$80

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/2IHgvha


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咖啡 拿鐵 沙拉

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