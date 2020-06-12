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挑戰你的膽量！ 南投絕美「雙龍瀑布七彩吊橋」 全台最美深山秘境彩虹吊橋

豬飛小姐的彩色生活 / 文、圖／豬飛小姐

udn走美食／豬飛小姐的彩色生活

網路上瘋傳的南投信義鄉雙龍瀑布彩虹吊橋，終於千呼萬喚使出來，總算要在六月份開始正式啟用了！

最近在家裡悶壞了，豬飛每天都在跟漢斯先生吶喊著快放我出門！這次跟家人的南投之旅，意外賺到一趟深山裡的夢幻小旅行，感謝友人分享讓我有機會一睹彩虹吊橋的美。這座彩虹吊橋據說是全台最長、最深的吊橋，而且因為身居山裡部落，要稱它為最秘境的南投網美景點真的一點也不為過呀。

這座橋從去年下半年開始興建，原本預計去年底完工的，結果因為疫情關係，一拖就到了今年六月開始啟用。全長342公尺、深110公尺(大約40樓高)，吊橋左右兩端高低差更達20公尺，光是這樣的高度跟長度，真的是不只考驗膽量也考驗體力耶，還好我平常有運動也不怕高，這個對我來說小菜一碟啦(笑)。

怎麼抵達這裡？

開車的朋友只要google map打上「雙龍瀑布水源吊橋」或是「達瑪勞翁民宿」就可以找到正確位置了！從南投水里火車站到彩虹瀑布的車程大約是30分鐘。

這裡是雙龍部落，沿著山路上來可以看到有關部落的圖樣跟彩色塗鴉，建議看到收費停車場後直接把車停放這裡，因為再往裡面去不僅路很窄非常難會車跟回轉，也會打擾到部落居民。停車費一次100元，由部落工坊收費。

《各種交通方式參考》

■ 台中高鐵

1.新烏日車站(區間山線至二水車站、二水車站至水里車站)-步行(2分鐘)-豐榮客運-雙龍派出所-步行(10分鐘)

2.南投客運(6670)-草屯站下-轉總達客運(6333)至水里站下-步行(1分鐘)-豐榮客運-雙龍派出所-步行(10分鐘)

3.統聯客運(1657)-南投站下-轉總達客運(6333)至水里站下-步行(1分鐘)-豐榮客運-雙龍派出所-步行(10分鐘)

■ 台中干城

總達客運(6333)至水里站下-步行(1分鐘)-豐榮客運-雙龍派出所-步行(10分鐘)

■ 臺中火車站(區間山線至二水車站、二水車站至水里車站)-步行(2分鐘)-豐榮客運-雙龍派出所-步行(10分鐘)

■ 自行開車

北上/南下-國道3號(下名間交流道)-彰南路-員集路(台16線)-右轉中山路-孫海林道-忠信巷-右轉雙龍橋

停好車後沿著山路往上走就會看到往瀑布走的指標了！是不是超可愛啊！是部落的跳舞圖案耶～

看到這個1.5公里告示，當下有點打退堂鼓，到底要不要走完它啦，哈哈哈～

但是既然大老遠來到這裡也沒有不走完它的藉口啊，這樣肯定會後悔自己當下太懶惰了，而且我們已經省略爬好漢坡的路段，就剩下最後一哩路，咬著牙也要爬上去才行。

沿途的山路不陡挺好走的，小朋友也走的很開心，邊走邊聊很快就到了天時棧道入口處，這裡有一座管理亭，目前尚未使用。如果體力好的話可以走棧道，繞著陡坡走到吊橋另一端的瀑布下方。

如果腳力不好的朋友也不用太擔心，看到管理亭再繼續往前走會看見水泥樓梯，沿著樓梯往下走就看到彩虹吊橋囉！這條路比較輕鬆而且快速。

媽呀！眼前美景真的是美到讓人尖叫！南投深山竟然有這麼漂亮的秘境！

這裡共有兩條吊橋，左邊是舊的雙龍水源吊橋，用來將雙龍瀑布的水經由吊橋上的管線引流到對岸。

至於右邊這個又深又長的七彩吊橋則是剛完工的新橋，震撼力十足！而且設計很有趣，每隔50公尺換一個顏色，還是階梯式的樣式，有種走著走著，就走向天堂的夢幻美感。

紅橙黃綠藍靛紫，共七個顏色。我覺得這裡的吊橋走起來很穩不太會晃，有懼高症的人也敢走。

這時候就要快很準！各種網美照pose都來一輪！

吊橋一邊是山壁，另一邊是山谷，這裡飛空拍機一定很美！

走完這座吊橋就到了雙龍瀑布，之前還可以近距離拍照，現在只能在觀景台欣賞了。

每次看到瀑布都可以拍梗照，左邊網帥一號示範的是超長鼻涕，右邊網帥二號是喝水。

這裡真的太美了！一定要找時間來走走拍照，分享這張看起來驚心動魄的照片，其實只是抓角度的錯位照啦，哈哈哈。

礙於山區路窄、彎路多、交通不便，之後會規劃接駁專車往返載客。

雙龍吊橋相關資訊

地址：南投縣信義鄉光復巷（建議定位達瑪勞翁民宿）

開放時間：周二至周日，上午8點到下午4點（周一公休）

注意事項：吊橋限載人數250人，風景區採總量管制每日1500人，需提前一天上網「南投好好玩網站或APP」購票(6/20開賣)，一般旅客全票100元、30人以上團體票70元、65歲以上老人特惠票30元、設籍信義鄉之鄉民及設籍水里鄉民和村之村民(憑身份證)免費。

場次時間人數
上午場08:00-11:59800名
下午場12:00-15:59700名

一般旅客全票100元：https://nantou.welcometw.com/tour/N9Q6

團體票70元：https://nantou.welcometw.com/tour/Yr3E

．因疫情關係延後到 2020/6/20正式對外開幕

．2020/6/03開放線上購票

．每日遊客總量管制人數1500人，需先上網預約購票

．上午時段800人、下午時段700人

．全票100元/優待票70元/特惠票30元

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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吊橋 瀑布 信義鄉 南投旅遊

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