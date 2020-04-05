台中「夢幻泡泡屋」日夜都美翻！公園內的透明裝置藝術，絕美視角免費任拍

近期有攝影玩家眼尖發現隱身台中公園的「夢幻泡泡屋」，全新打卡亮點適合大人小孩、且日夜都好拍，因人而異還能打造出風格截然不同的美照喔！

小孩繞著可愛的泡泡屋奔跑，玩得不亦樂乎。圖／IG@chinling_kuo授權

每個角度都可拍出夢幻美照。圖／IG@xolubean_950309授權

這個小景點位於南屯區，就在當地蛋黃酥排隊名店「不二製餅」正對面的公園。公園內設有3顆半型「透明泡泡球」，夢幻風的裝置藝術開放大家免費任拍。而整齊劃分好的步道旁還有花草加持，大大凸顯了浪漫感。

步道旁種滿花草，讓愜意的環境仙氣感加倍。圖／IG@littlestar0202授權

泡泡屋內部設有五顏六色的小椅子，豐富了整體畫面。圖／IG@littlestar0202授權

巨型的泡泡屋里外都好拍，每個角度都可營造出童話故事氛圍。但也提醒大家，泡泡屋內部非常熱，加上防疫非常時期，建議快速拍完就出來透透氣哦！

圖／IG@chinling_kuo授權

除了白天的絕美視角，晚上亮燈後的泡泡屋也別有一番風味，變身神秘路線。若想增添酷炫感，還能自備道具，透過光影在夜晚呈現超狂對比，只能說太帥拉！小小的景點但日夜都超級好拍，趕快收入清單，找時間出發拍系列照囉！

在夢幻泡泡球內也可以拍出科幻經典照！圖／IG@chinling_kuo授權 攝影玩家擺出星際大戰角色姿勢，拍出一系列帥照。圖／IG@chinling_kuo授權 夜晚亮燈後的泡泡屋，別有一番風味。圖／IG@chinling_kuo授權

台中夢幻泡泡屋

地址：台中市南屯區永春東七路725號（可導航至不二製餅）

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