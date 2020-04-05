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台中「夢幻泡泡屋」日夜都美翻！公園內的透明裝置藝術，絕美視角免費任拍
近期有攝影玩家眼尖發現隱身台中公園的「夢幻泡泡屋」，全新打卡亮點適合大人小孩、且日夜都好拍，因人而異還能打造出風格截然不同的美照喔！
這個小景點位於南屯區，就在當地蛋黃酥排隊名店「不二製餅」正對面的公園。公園內設有3顆半型「透明泡泡球」，夢幻風的裝置藝術開放大家免費任拍。而整齊劃分好的步道旁還有花草加持，大大凸顯了浪漫感。
巨型的泡泡屋里外都好拍，每個角度都可營造出童話故事氛圍。但也提醒大家，泡泡屋內部非常熱，加上防疫非常時期，建議快速拍完就出來透透氣哦！
除了白天的絕美視角，晚上亮燈後的泡泡屋也別有一番風味，變身神秘路線。若想增添酷炫感，還能自備道具，透過光影在夜晚呈現超狂對比，只能說太帥拉！小小的景點但日夜都超級好拍，趕快收入清單，找時間出發拍系列照囉！
台中夢幻泡泡屋
地址：台中市南屯區永春東七路725號（可導航至不二製餅）
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