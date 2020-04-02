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透過神木「看見台灣」！300歲老樹洞呈台灣地圖 絕美奇景在南投
近日南投有處秘境在網上大爆紅，這個奇景不是觀光景點，而是棵樹齡高達300年歷史的老樹。巨大老樹最特別之處，在於只要從特定角度的樹洞望去，竟可發現一幅「台灣地圖」，讓人驚奇不已！
位於南投的茄苳老樹，樹冠面積寬大，樹圍六公尺，雖樹幹已呈現中空，至今卻仍十分強壯地守護當地村民。茄苳樹共有兩處樹洞，一個如同窗戶，另一則可透過小縫看見台灣。不少攝影玩家眼尖發現了此處，透過窗型樹洞拍下仿佛「人在台灣」的美照。
但其實這並非神樹首次受到矚目，早在2017年就有人發現這副驚人的大自然樣貌，當時也吸引了不少遊客慕名前往。但提醒大家，此地不宜開車，務必步行進入，更重要的是，切記遵守當地交通規則及好好維護環境，一起保護極為珍貴的神木！
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