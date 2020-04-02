兩天一夜超清新「台中私旅行」 上山下海體驗不同綠意美景
【圖／文：行遍天下】
國外旅遊去不成，但清明連假接近，該出去走走放鬆還是必要的，不如就展開一場清爽的台中私旅行吧。
台中的綠光計畫及審計新村總有意想不到的新鮮事！大坑的景觀花園、新社的山中小湖、高美溼地的夕陽，也讓人看見不同綠意與美景，絕對會一眼愛上不想走。草悟道凝聚出台中都會區最溫熱的脈動、大坑及新社的山林之中藏著浪漫的歐風莊園及祕境湖泊、清水海濱的老眷村及世界級的濕地更讓眼睛一亮，租車自駕，上山下海任遨遊。
人文薈萃的草悟道宛若書法行草般，在台中市區勾勒出最優雅流暢的帶狀綠地；濃濃樹蔭下飄送著街頭藝人的歌聲，假日市集圍聚滿滿人潮；緩步而行，以自來水廠宿舍改造的綠光計畫，紅磚老屋內流動著藝文氣息，而文青最愛的審計新村，質感小店傳遞出創作的生命力，每個角落都是美拍場景。
當晚，可以入住位在台中西屯的長榮桂冠酒店，這裡有戶外的圓弧形泳池，常見的男女三溫暖、健身房、SPA會館是一定有的，另外還有迴力球場、也有全新打造的海底笑笑屋。
海底笑笑屋內，有宛若童話海底世界的場景，讓小朋友能在這化身為小小廚師買菜、做菜，或在桌遊及智高遊戲中考驗腦力，亦能沉浸在多達上百冊的書香世界之中。冠品鐵板燒、長園中餐廳等美饌帶來味覺饗宴，而咖啡廳的自助百匯佳餚則最受親子喜愛，自選食材及麵條交由廚師現炒義大利麵，再品嘗現蒸魚類、烤紅蝦、片皮鴨、手工義式冰淇淋等，都讓味蕾大感滿足，城市中的樂活體驗盡在其中。
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休息一夜後，翌日駕車前往大坑的青青湖畔親水花園，綠茵草地、蓮荷湖、櫻花林等自然景觀之中，點綴著老闆以廢料創作的人文地景，歐風餐廳內美食飄香，有吃有玩趣味無窮。湖光映翠的新社夢幻湖宛若世外桃源，沿著樟樹成蔭的環湖步道漫步，別具閒情。午後，前進清水眷村文化園區及海灣繪本館，懷舊場景如入時光隧道。高美濕地的生態木棧道蜿蜒入海，與雙塔雙弧造型的景觀橋，同為賞飛鳥、看夕陽的絕佳地點，絢麗彩霞與徐徐海風為旅途寫下最美一幕。
行程規劃
Day1
草悟道．范特喜綠光計畫．審計新村
住 宿
長榮桂冠酒店(台中)
Day2
青青湖畔親水花園．新社夢幻湖．清水眷村文化園區＋海灣繪本館．清水高美濕地
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