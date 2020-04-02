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兩天一夜超清新「台中私旅行」 上山下海體驗不同綠意美景

聯合新聞網 / 行遍天下
夕陽餘暉與高美濕地的景觀橋交織出美景。
夕陽餘暉與高美濕地的景觀橋交織出美景。

【圖／文：行遍天下】

國外旅遊去不成，但清明連假接近，該出去走走放鬆還是必要的，不如就展開一場清爽的台中私旅行吧。

綠光計畫的紅磚老建築是美拍場景。
綠光計畫的紅磚老建築是美拍場景。

台中的綠光計畫及審計新村總有意想不到的新鮮事！大坑的景觀花園、新社的山中小湖、高美溼地的夕陽，也讓人看見不同綠意與美景，絕對會一眼愛上不想走。草悟道凝聚出台中都會區最溫熱的脈動、大坑及新社的山林之中藏著浪漫的歐風莊園及祕境湖泊、清水海濱的老眷村及世界級的濕地更讓眼睛一亮，租車自駕，上山下海任遨遊。

假日的草悟道市民廣場總是出現滿滿人潮。
假日的草悟道市民廣場總是出現滿滿人潮。

人文薈萃的草悟道宛若書法行草般，在台中市區勾勒出最優雅流暢的帶狀綠地；濃濃樹蔭下飄送著街頭藝人的歌聲，假日市集圍聚滿滿人潮；緩步而行，以自來水廠宿舍改造的綠光計畫，紅磚老屋內流動著藝文氣息，而文青最愛的審計新村，質感小店傳遞出創作的生命力，每個角落都是美拍場景。

綠光計畫的展覽空間可欣賞到日本知名畫家的作品。
綠光計畫的展覽空間可欣賞到日本知名畫家的作品。

當晚，可以入住位在台中西屯的長榮桂冠酒店，這裡有戶外的圓弧形泳池，常見的男女三溫暖、健身房、SPA會館是一定有的，另外還有迴力球場、也有全新打造的海底笑笑屋。

坐落於中港商港地理位置優越，建築外觀散發出王者風範。 圖片提供：長榮桂冠酒店(台中)
坐落於中港商港地理位置優越，建築外觀散發出王者風範。 圖片提供：長榮桂冠酒店(台中)

海底笑笑屋內，有宛若童話海底世界的場景，讓小朋友能在這化身為小小廚師買菜、做菜，或在桌遊及智高遊戲中考驗腦力，亦能沉浸在多達上百冊的書香世界之中。冠品鐵板燒、長園中餐廳等美饌帶來味覺饗宴，而咖啡廳的自助百匯佳餚則最受親子喜愛，自選食材及麵條交由廚師現炒義大利麵，再品嘗現蒸魚類、烤紅蝦、片皮鴨、手工義式冰淇淋等，都讓味蕾大感滿足，城市中的樂活體驗盡在其中。

戶外圓弧泳池洋溢南洋風情。 圖片提供：長榮桂冠酒店(台中)
戶外圓弧泳池洋溢南洋風情。 圖片提供：長榮桂冠酒店(台中)

2019年10月底全新推出，讓人彷彿 置身在海底世界中，扮家家酒、挑 戰桌遊或智高遊戲，歡樂無比。 圖片提供：長榮桂冠酒店(台中)
2019年10月底全新推出，讓人彷彿 置身在海底世界中，扮家家酒、挑 戰桌遊或智高遊戲，歡樂無比。 圖片提供：長榮桂冠酒店(台中)

融匯各國美饌，並供應現點現做的料理，明亮開闊的空間還可眺賞戶外的泳池風光。 圖片提供：長榮桂冠酒店(台中)
融匯各國美饌，並供應現點現做的料理，明亮開闊的空間還可眺賞戶外的泳池風光。 圖片提供：長榮桂冠酒店(台中)

休息一夜後，翌日駕車前往大坑的青青湖畔親水花園，綠茵草地、蓮荷湖、櫻花林等自然景觀之中，點綴著老闆以廢料創作的人文地景，歐風餐廳內美食飄香，有吃有玩趣味無窮。湖光映翠的新社夢幻湖宛若世外桃源，沿著樟樹成蔭的環湖步道漫步，別具閒情。午後，前進清水眷村文化園區及海灣繪本館，懷舊場景如入時光隧道。高美濕地的生態木棧道蜿蜒入海，與雙塔雙弧造型的景觀橋，同為賞飛鳥、看夕陽的絕佳地點，絢麗彩霞與徐徐海風為旅途寫下最美一幕。

青青湖畔親水花園老闆以廢料創作的人文地景。
青青湖畔親水花園老闆以廢料創作的人文地景。

波平如鏡的新社夢幻湖是在地人的口袋祕境。
波平如鏡的新社夢幻湖是在地人的口袋祕境。

清水眷村文化園區懷舊味十足。
清水眷村文化園區懷舊味十足。

　

行程規劃

Day1

草悟道．范特喜綠光計畫．審計新村

住 宿

長榮桂冠酒店(台中)

Day2

青青湖畔親水花園．新社夢幻湖．清水眷村文化園區＋海灣繪本館．清水高美濕地

　

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