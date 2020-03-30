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台中「水上茶餐廳」美翻 ！台版蘇州園林成朝聖熱點 隱身鬧區的桃花源

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
無為草堂內的庭園景觀，神似蘇州最美園林之一的拙政園。 圖／IG@kayce.25授權
無為草堂內的庭園景觀，神似蘇州最美園林之一的拙政園。 圖／IG@kayce.25授權

如果你喜歡到訪景觀餐廳，那千萬別錯過位於台中的絕美庭園景色！「無為草堂－人文茶館」隱身於繁忙街道中，實際踏進裡頭可以發現整棟古典木造建築，特色的水上涼亭讓人仿佛置身「蘇州最美園林」，難以想象城市內也能存在風格反轉的仙境，世外桃源之稱果然名副其實！

水上茶餐廳夜間景色更為醉人。圖／IG@kayce.25授權
水上茶餐廳夜間景色更為醉人。圖／IG@kayce.25授權

圖／無為草堂授權
圖／無為草堂授權

「無為草堂」坐落在公益路及大墩路口，曾在2011年「法國米其林綠色指南」被推薦為台中二星旅遊景點，之前一直是許多日韓旅客的打卡聖地。佔地近400坪的餐廳，四處皆有綠蔭及瓦頂遮掩，復古設計與清幽的氛圍，令人有種穿越古代的錯覺。

古色古香的裝潢與綠色風景，超適合打卡拍照。圖／IG@debby1071015授權
古色古香的裝潢與綠色風景，超適合打卡拍照。圖／IG@debby1071015授權

水上涼亭為餐廳熱門必拍場景之一。圖／IG@debby1071015授權
水上涼亭為餐廳熱門必拍場景之一。圖／IG@debby1071015授權

良溪包廂。圖／IG@debby1071015授權、無為草堂授權
良溪包廂。圖／IG@debby1071015授權、無為草堂授權

店內開放一般座位，還設有許多擁有個別名字的獨立包廂，若偏好更加幽靜的環境，建議可致電預約相對熱門的包廂區座位。

守仁包廂。圖／無為草堂授權
守仁包廂。圖／無為草堂授權

圖／IG@baby0107520授權
圖／IG@baby0107520授權

除了能品茶，茶館也提供各式套餐及中式餐點，評價良好。由於僅開放午、晚餐兩個時段接受訂位，無特別用餐時間限制，更讓此處成為許多人的心頭好。走出戶外，沿著茶館木質走道散步，既能賞美景還能拍美照，完全是一大享受。

圖／IG@kayce.25授權
圖／IG@kayce.25授權

雖然近期無法出國，但台灣也有許多堪比國外的景點值得一訪，假日若想邊用餐邊欣賞綠意盎然的風景，不如到台中近期最夯的水上茶餐廳看看吧！

圖／IG@kayce.25授權
圖／IG@kayce.25授權

無為草堂人文茶館

地址：台中市南屯區公益路二段106號

時間：每日10:30-21:30

電話：04 2329 6707

特約停車場：位於公益路、大英街口停車場（消費滿500可折抵1小時，需攜帶停車票卡）

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