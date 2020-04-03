台中超人氣越式網美店？清新文青風「平價越式美食」人潮爆滿 越好吃的越南料理

大里超人氣越南料理推薦，網路高評價的越好吃，文青風裝潢加上美美擺盤，被網友稱為越式網美店，餐點價格卻是百元超平價！難怪用餐時間常常人潮爆滿。

越好吃越南料理位於大里中興路二段，開車可能不太好找停車，可停新菩提醫院收費停車場，越好吃有提供消費折抵，消費滿600元折抵停車費1小時，最高可折抵2小時。

隔壁賣內衣，這裡賣越南料理(我們也很有料)，從店面紅布條就能發現越好吃是間有趣的店！配合ubereats、foodpanda外送，不出門也能吃到人氣越南美食。

有別於一般越南小吃店，有質感的餐廳裝潢，天花板以實木拼接出屋頂造型，營造出回到家的溫馨氛圍。

店內空間清爽舒適，左側是沙發座椅，桌與桌之間不會太擁擠，假日全天營業，下午不休息。

牆面展示越南料理及風景照，免收服務費，採自助點餐，需自行至櫃檯拿菜單點菜。因為生意很好、常客滿，人多時真的需要等候，趕時間的朋友可能要三思。

設有醬料區，越南海鮮醬、辣椒醬、醬油，還有店家自製辣醬，整罐新鮮檸檬角隨你拿，餐具、分食碗可自取。

越好吃越南料理菜單

麵類有米線、河粉、炒麵，還有飯類、咖哩、炸物、快炒、涼拌、法國麵包、越式火鍋、越式湯品、飲品和套餐等。菜單上可打勾去掉不想吃的配料，店家還會主動詢問是否有吃香菜。

彩色菜單放有餐點照片，做得像本美食雜誌。料理口味帶有台式風格，比較符合台灣人喜好，如果想吃道地的，也能告知店家。

上班族的客人不少，一個人來吃的話，點份河粉、排骨飯就能填飽肚子，或是多人聚餐想吃澎湃點，還有快炒、越式拼盤可分享。

牛肉河粉(湯) 130元

肉量給得不少，七分熟牛肉略帶粉嫩，浸泡在熱湯中會慢慢變熟。

我向來很愛越式風味的湯頭，清甜爽口，又不是淡而無味那種，散發出微微的茴香味，店內提供檸檬片無限取用，推薦擠點新鮮檸檬汁提味。

偏瘦的牛肉，油花不多，盡早吃，享受鮮嫩多汁口感。

碗裡的配菜不少，放有蔥花、豆芽菜、九層塔、洋蔥、美生菜等，增添爽脆口感，河粉滑溜入口，不易泡爛。

涼拌烤肉米線 110元

吃法有點像越南版涼麵，搭配大量清爽蔬菜，小黃瓜、玉米筍、生洋蔥、生菜、醃蘿蔔絲、小番茄，並撒上碎花生粒。

附有一碗魚露，風味經過調整，符合台灣人喜好，比較不會有海鮮腥味，也可指定道地越南魚露。還能把辣椒醬、檸檬加入魚露裡，攪拌後一併淋入米線裡。

豬梅花先用薑黃辛香料醃過，烤肉鹹香軟嫩，屬於整碗中最重口味的，和生菜一起吃剛剛好。

細滑米線好Q彈，吸附醬汁微酸帶甜，太開胃了！讓人食慾大開，這碗極推，夏天一定更受歡迎。

越式法國麵包 90元

麵包外皮香烤酥脆，口感富有咬勁，爆餡料多，簡直要炸出來。

各家越南料理的法國麵包，配料都有些許差異，包有香菜、醃蘿蔔條、醃漬紫高麗菜、小黃瓜、洋蔥、越南火腿、排骨等。

肉多多、加上脆口配菜，比較特別的是自製麵包醬，味道有點像BBQ，再搭配黑白芝麻提香，如果沒有太餓的話，一個法國麵包就能解決一餐。

酸辣醬爆蝦 170元

這道就真的是重口味了，以朝天椒特製的酸辣醬，加上好多香菜、薑，底層舖有滿滿生菜。

份量較精緻，適合配飯吃，數一數有8尾帶尾蝦，貼心去殼方便食用，不怕弄髒手。

酸辣風味，辣中帶麻，算是中辣程度，能吃到蝦子本身的新鮮脆甜，覺得可以當下酒菜，不過店裡沒賣酒就是。

滿漢拼盤 330元

浮誇系越南料理，這一籃也太大，點來一起歡樂分享。

有青木瓜、醃蘿蔔、米線、鹹豬肉、炸越南火腿、魚板、炸魚肉，中間附一碟特調魚露沾醬。

QQ甜甜的魚板、不帶骨頭的炸魚外酥裡嫩，肥瘦相間的鹹豬肉，配上生菜剛剛好。

主要就是吃生菜包肉，組合隨你搭配，吃法相當清爽，不會感到油膩。

還有包好現成的越式涼皮春捲，Q彈通透的涼皮，包裹米線、排骨、火腿、小黃瓜，沾上魚露一起入口，口感層次很豐富。

沁涼椰子水 50元

我吃過的越南料理中飲品選擇最多的一間，越南進口椰子水，裡頭能喝到果肉，很能解酸辣醬爆蝦的辣。

蜂蜜檸檬 70元

這杯應該和越南沒關係！檸檬汁搭配蜂蜜調配，還有放入幾片新鮮檸檬，入口偏酸，尾韻微微蜜香。

越式拿鐵 60元

咖啡+煉乳的香甜滋味，口感滑順芳香，其實有點像罐裝伯朗咖啡，螞蟻人會喜歡喝的那種。

來越好吃，食慾會異常旺盛，因為實在太開胃啦！沒有辜負店名，確實是好吃，除了人多時需要等之外，這家我還滿喜歡的，有機會到大里可以吃看看。

越好吃越南料理

地址：台中市大里區中興路二段684號

電話：(04)2483-1457

營業時間：週一-五11:30-14:00，17:00-21:00 ／ 週六日11:30-21:00 (下午不休息)

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文章來源：水星人的怪咖時代 FB：水星人的怪咖時代

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