快訊

直播／新冠疫情嚴峻！24小時內添3死 今新增8確診病例

口罩實名制變更！購買量改以兩周為單位 片數將增加

全台首間優格飲專賣店「多露手作」 新鮮、低負擔飲品超搶手

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

近年來，連環爆的食安問題讓大家人心惶惶，走在路上，人手一杯的手搖飲製程，也成了消費者矚目焦點，今天要介紹台中這間以「優格」為基底飲料專賣店「多露手作」，不只要帶給你健康無負擔的飲品，還要給你小店專有的人情味。

多露手作優格坐落在台中勤美商圈、人來人往的美村路上，主打以純手工製作優格為基底的優格飲，老闆說，這幾年食安風波不斷，為了家人健康著想，開始著手製作天然、健康的食物，其中因為很喜歡優格，所以打造了這間優格飲料專賣店。

而為了將手作優格推廣出去，他努力專研如何讓「優格飲品」能夠變得更好喝且方便攜帶，來取代外面市售的手搖飲，今天想來一杯和平常不一樣的飲品嗎？那麼多露手作優格絕對是你的首選。

美術系畢業的老闆，在多露手作優格的外牆畫了超美的打卡牆，桌上還放有自己做的彈珠台，供遊客遊玩、拍照。

四季水果

選用台灣當季最新鮮的水果，每個季節來都能品嚐到不一樣的口味，此次來訪正好迎來草莓季，水果杯底下先是鋪滿香蕉、奇異果、蘋果、鳳梨、最後再疊上滿滿草莓以及葡萄乾點綴，用料超級豐盛！此外飲品可以根據個人喜好選擇要不要添加黑糖。

酸酸甜甜的水果搭配著純天然手作優格放入口中，水果鮮甜與優格濃稠的酸和奶香結合，幸福的滋味在嘴裡爆發，令人回味無窮。

招牌優格飲

這杯招牌優格飲可厲害了，柔滑的優格加上了時下最火紅黑糖珍珠，喝起來的醇和可口、香濃滑順，在咬一咬珍珠，彈牙口感順勢帶出了黑糖與優格融合的香氣，實在是太滿足！

為了做出大小朋友都喜歡的黑糖珍珠飲品，多露手作優格使用每日手工現炒、精心熬製的新鮮黑糖，且為了維持最好、最Ｑ彈的珍珠口感及狀態，每隔兩個小時就會汰換一次珍珠，要讓客人品嚐到最天然、最新鮮的風味。

檸檬木耳露

淺嚐一口，檸檬味先是衝擊著味蕾，加入像寒天一樣木耳，除了有滑溜的果凍口感外，咬起來還有微脆的音韻，整體清爽可口、風味奇佳，讓人忍不住一口接著一口。

店裡的黑木耳是選用全省評鑑第一名，擁有超過30年栽培黑木耳經驗，嘉義縣中埔鄉啟榮農場所販售的天然日曬乾燥有機黑木耳。

買進黑木耳原料後還得經多道工序，花上一整天的時間，才能煮出木耳的膠質與多醣體，這一杯杯木耳露可是注入了老闆滿滿的心血與精神，他也說道，即使不惜成本、費工費時，也要使用最天然的食材與最純淨的手法製作，這是多露手作的堅持。

▲黑木耳是一種超級營養的食用菌，除了內涵豐富維生素Ｂ、維生素Ｃ、鐵、磷、鈣、蛋白質和纖維素之外，還富有的膠質與多醣體，可以把長年累積在人體消化系統內的雜質與灰塵收集起來，排出體外，把腸胃都洗得乾乾淨淨。
▲黑木耳是一種超級營養的食用菌，除了內涵豐富維生素Ｂ、維生素Ｃ、鐵、磷、鈣、蛋白質和纖維素之外，還富有的膠質與多醣體，可以把長年累積在人體消化系統內的雜質與灰塵收集起來，排出體外，把腸胃都洗得乾乾淨淨。

双露纖多飲

喝起來有著濃郁黑糖香的双露纖多飲，先是淋上店家手工炒製黑糖，再放入精心熬煮6個小時的有機黑木耳，喝起來有格外的清爽感，偏向嚼感系飲品的朋友，滿推薦這款。

▲高鈣高纖的双露纖多飲，能夠幫助排便更加順暢，對於長期便祕的人非常有幫助，回購率超高，是店裡最熱賣的商品，喝過的客人都說讚！
▲高鈣高纖的双露纖多飲，能夠幫助排便更加順暢，對於長期便祕的人非常有幫助，回購率超高，是店裡最熱賣的商品，喝過的客人都說讚！

希臘優格

多露手作優格主打不加入任何一滴水、不添加任何化學、人工添加物，店內最特別的品項就是這款希臘優格，使用一般優格的四倍量下去製作，將其濃縮成一瓶，達到濃稠度Max的封頂境界，聽說吃半碗就會飽了，堪稱是減肥聖品啊！

不管是添加水果、麥片、還是蜂蜜，都很適合搭配如果凍般的希臘優格當早餐食用，也能像果醬一樣塗在麵包上，想要減肥的人或是健身的人，千萬不要錯過這一瓶。

店裡除了使用黑糖外，在飲品調配也有加入蜂蜜，蜂蜜是選用擁有80年歷史以及有著亞洲最大的專業養蜂場的雲林古坑蜜蜂故事館的產品。

店內也能買到雲林古坑蜜蜂故事館的相關產品唷。

每日天未亮老闆便早起製作優格，堅持天然手作，想將最健康、美味的優格飲呈現給每位來店的客人，店內產品都是每日限量，晚來一步可就買不到囉，喜歡優格類產品、喜歡喝手搖飲的朋友，來到台中西區千萬別錯過這間鄰近草悟道的多露手作優格。

台灣旅行趣特約店家優惠─多露手作：出示特約店家畫面即享9折優惠，如何加入台灣旅行趣享有特約店家優惠請點我→http://bit.ly/2woqvsS

多露手作優格

店家地址：台中市西區美村路一段370號

連絡電話：0909-663877

營業時間：周一到周六 10:30–21:30

均消價位：＄65

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：http://bit.ly/38ZwSQO


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

水果 希臘 果醬

延伸閱讀

這些超級食物 打造免疫好體質！

賣場掀疫情搶購潮　江蕙結完帳回家一看...傻眼！

天仁員工也大推的人氣手搖飲「913茶王」 3/13-23日第二杯半價

新冠肺炎醫護辛苦了！嘉大送千份茶葉蛋及鮮奶優格慰勞

相關新聞

台中「水上茶餐廳」美翻 ！台版蘇州園林成朝聖熱點 隱身鬧區的桃花源

如果你喜歡到訪景觀餐廳，那千萬別錯過位於台中的絕美庭園景色！「無為草堂－人文茶館」隱身於繁忙街道中，實際踏進裡頭可以發現整棟古典木造建築，特色的水上涼亭讓人仿佛置身「蘇州最美園林」，難以想象城市內也能

全台首間優格飲專賣店「多露手作」 新鮮、低負擔飲品超搶手

近年來，連環爆的食安問題讓大家人心惶惶，走在路上，人手一杯的手搖飲製程，也成了消費者矚目焦點，今天要介紹台中這間以「優格」為基底飲料專賣店「多露手作」，不只要帶給你健康無負擔的飲品，還要給你小店專有的人情味。

絕佳視野！ 連假踩點全台最高「清境天空景觀步道」記得線上預訂門票哦

udn走跳旅遊／魚腦袋行走中 魚妹上合歡山好幾回，這回終於慢下來好好欣賞台灣最美山景；出發前，建議各位旅人們提前在線上預約入場票唷，不然假日現場排隊人擠人呀！ 線上購票資訊 (也可

米奇控瘋了！ 不用出國就能睡在「米奇列車」主題房 還有露天泳池、迪士尼造型房任選超級狂～

udn走跳旅遊／KeKe帶我去旅行 Miki 登登登~美夢成真啦！不用出國就可以和米奇住在一起，百分之百還原車廂的樣子，就像住在迪士尼樂園一樣浪漫啦~ 靠近台中三井OUTlET，位於台

台中堡彪超狂美式漢堡！1.5kg大胃王漢堡、三小漢堡、重磅養巨牛肉堡讓人口水直流

udn走跳美食／華少的吃貨地圖 帶一個堡彪走你的肚子就安全了！位於台中西區的堡彪飢肉實驗室，前陣子剛剛搬到五權路上，店裡除了有多樣化的浮誇漢堡，裝潢也走重工業跟運動風，我這次來他們的新店址，再

絕美淡紫色樹海！彰化夢幻「苦楝花秘境」盛開 到充滿香氣的步道賞花

近期彰化有處默默盛開了期間限定美景，遠看看似灰白，其實近看會發現細小的淡紫色與白色花朵，而正值花期的苦楝樹，近期絕美綻放，坐在樹下輕易即能營造出一幅浪漫風景。 「苦楝花秘境」位於彰化大肚溪棒

桃花林爆發盛開、紫藤花海太浪漫！中部春季賞花熱點總整理～連假出遊囉

兒童節及清明節連假即將到來，台中和平梨山地區紫藤花、水蜜桃花及蘋果花相繼盛開，美不勝收，紫藤花花期預計開到4月中旬，水蜜...

佛系價格+三種口味任選！走進大甲「純粹綿綿冰」 來場天然的冰品饗宴

大甲鎮瀾宮為台灣知名的媽祖廟，每到假日鎮瀾宮的周邊人潮絕對絡繹不絕，開始要迎接炎炎夏日，如果來到鎮瀾宮，可別錯過這間「純粹綿綿冰」。

彩色花墻任你拍！彰化「七彩九重葛秘境」不用人擠人 自在欣賞繽紛花瀑

彰化人快出發！不僅嘉義有絕美九重葛花海，彰化也有繽紛秘境等著大家。多種花色的九重葛間隔並排，形成一道吸睛的七彩美景，夢幻場景太欠拍啦！ 部落客旅行履行中近期發現了一處賞花私房景點，這個美景就

免飛土耳其！台中「和平小棉堡」超仙超好拍 夢幻台階太吸睛

「土耳其棉堡」不僅是土耳其著名的觀光景點，更是揚名全世界的自然奇觀，因本身含鈣的溫泉不斷流淌，經過日積月累，漸漸形成藍白相間夢幻梯田，更曾被票選為此生必去景點之一！現在沒辦法飛到土耳其也沒關係，台灣也有不用搭飛機就能抵達的「絕美棉堡」！

金黃花毯開滿！台中500坪「金黃色海芋」免費參觀，徜徉黃花海超浪漫

時序已春，全台遍地花草不畏懼疫情滿滿盛放著不同顏彩。而終於來到了海芋季，位於台中外埔的海芋田，放眼望去，彷彿金黃花毯，繁花似錦，為春季裝飾了美麗篇章。由於免費開放入園參觀，日前已吸引大批民眾前往賞花，親臨黃花之美。

在森林仙境賞無敵星空夜景！台中全新超夯「雙層景觀咖啡廳」 三角玻璃建築美翻

喜歡賞夜景的朋友注意啦！台中近期新開了一家景觀咖啡廳，從試營運開始就吸引大批人潮。三角建築精緻外觀，搭配整體工業風的設計，夜晚亮燈後視覺更加分，再加上絕美夜景，難怪至今仍不斷搶佔網友們的IG版面。

熱門新聞

櫻花bye~流蘇花盛開！ 北水局大草坪、蘆竹埤塘 小白花爆漿如覆4月雪

天外天出現23隻老鷹盤旋 像小學生玩你追我、我追你

台中「水上茶餐廳」美翻 ！台版蘇州園林成朝聖熱點 隱身鬧區的桃花源

絕佳視野！ 連假踩點全台最高「清境天空景觀步道」記得線上預訂門票哦

遠得要命的部落？靜下來30秒， 聽「司馬庫斯森林」的聲音

全台首間優格飲專賣店「多露手作」 新鮮、低負擔飲品超搶手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。