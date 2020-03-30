全台首間優格飲專賣店「多露手作」 新鮮、低負擔飲品超搶手

近年來，連環爆的食安問題讓大家人心惶惶，走在路上，人手一杯的手搖飲製程，也成了消費者矚目焦點，今天要介紹台中這間以「優格」為基底飲料專賣店「多露手作」，不只要帶給你健康無負擔的飲品，還要給你小店專有的人情味。

多露手作優格坐落在台中勤美商圈、人來人往的美村路上，主打以純手工製作優格為基底的優格飲，老闆說，這幾年食安風波不斷，為了家人健康著想，開始著手製作天然、健康的食物，其中因為很喜歡優格，所以打造了這間優格飲料專賣店。

而為了將手作優格推廣出去，他努力專研如何讓「優格飲品」能夠變得更好喝且方便攜帶，來取代外面市售的手搖飲，今天想來一杯和平常不一樣的飲品嗎？那麼多露手作優格絕對是你的首選。

美術系畢業的老闆，在多露手作優格的外牆畫了超美的打卡牆，桌上還放有自己做的彈珠台，供遊客遊玩、拍照。

四季水果杯

選用台灣當季最新鮮的水果，每個季節來都能品嚐到不一樣的口味，此次來訪正好迎來草莓季，水果杯底下先是鋪滿香蕉、奇異果、蘋果、鳳梨、最後再疊上滿滿草莓以及葡萄乾點綴，用料超級豐盛！此外飲品可以根據個人喜好選擇要不要添加黑糖。

酸酸甜甜的水果搭配著純天然手作優格放入口中，水果鮮甜與優格濃稠的酸和奶香結合，幸福的滋味在嘴裡爆發，令人回味無窮。

招牌優格飲

這杯招牌優格飲可厲害了，柔滑的優格加上了時下最火紅黑糖珍珠，喝起來的醇和可口、香濃滑順，在咬一咬珍珠，彈牙口感順勢帶出了黑糖與優格融合的香氣，實在是太滿足！

為了做出大小朋友都喜歡的黑糖珍珠飲品，多露手作優格使用每日手工現炒、精心熬製的新鮮黑糖，且為了維持最好、最Ｑ彈的珍珠口感及狀態，每隔兩個小時就會汰換一次珍珠，要讓客人品嚐到最天然、最新鮮的風味。

檸檬木耳露

淺嚐一口，檸檬味先是衝擊著味蕾，加入像寒天一樣木耳，除了有滑溜的果凍口感外，咬起來還有微脆的音韻，整體清爽可口、風味奇佳，讓人忍不住一口接著一口。

店裡的黑木耳是選用全省評鑑第一名，擁有超過30年栽培黑木耳經驗，嘉義縣中埔鄉啟榮農場所販售的天然日曬乾燥有機黑木耳。

買進黑木耳原料後還得經多道工序，花上一整天的時間，才能煮出木耳的膠質與多醣體，這一杯杯木耳露可是注入了老闆滿滿的心血與精神，他也說道，即使不惜成本、費工費時，也要使用最天然的食材與最純淨的手法製作，這是多露手作的堅持。

▲黑木耳是一種超級營養的食用菌，除了內涵豐富維生素Ｂ、維生素Ｃ、鐵、磷、鈣、蛋白質和纖維素之外，還富有的膠質與多醣體，可以把長年累積在人體消化系統內的雜質與灰塵收集起來，排出體外，把腸胃都洗得乾乾淨淨。

双露纖多飲

喝起來有著濃郁黑糖香的双露纖多飲，先是淋上店家手工炒製黑糖，再放入精心熬煮6個小時的有機黑木耳，喝起來有格外的清爽感，偏向嚼感系飲品的朋友，滿推薦這款。

▲高鈣高纖的双露纖多飲，能夠幫助排便更加順暢，對於長期便祕的人非常有幫助，回購率超高，是店裡最熱賣的商品，喝過的客人都說讚！

希臘優格

多露手作優格主打不加入任何一滴水、不添加任何化學、人工添加物，店內最特別的品項就是這款希臘優格，使用一般優格的四倍量下去製作，將其濃縮成一瓶，達到濃稠度Max的封頂境界，聽說吃半碗就會飽了，堪稱是減肥聖品啊！

不管是添加水果、麥片、還是蜂蜜，都很適合搭配如果凍般的希臘優格當早餐食用，也能像果醬一樣塗在麵包上，想要減肥的人或是健身的人，千萬不要錯過這一瓶。

店裡除了使用黑糖外，在飲品調配也有加入蜂蜜，蜂蜜是選用擁有80年歷史以及有著亞洲最大的專業養蜂場的雲林古坑蜜蜂故事館的產品。

店內也能買到雲林古坑蜜蜂故事館的相關產品唷。

每日天未亮老闆便早起製作優格，堅持天然手作，想將最健康、美味的優格飲呈現給每位來店的客人，店內產品都是每日限量，晚來一步可就買不到囉，喜歡優格類產品、喜歡喝手搖飲的朋友，來到台中西區千萬別錯過這間鄰近草悟道的多露手作優格。

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多露手作優格

店家地址：台中市西區美村路一段370號

連絡電話：0909-663877

營業時間：周一到周六 10:30–21:30

均消價位：＄65

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：http://bit.ly/38ZwSQO





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