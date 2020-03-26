絕美淡紫色樹海！彰化夢幻「苦楝花秘境」盛開 到充滿香氣的步道賞花
近期彰化有處默默盛開了期間限定美景，遠看看似灰白，其實近看會發現細小的淡紫色與白色花朵，而正值花期的苦楝樹，近期絕美綻放，坐在樹下輕易即能營造出一幅浪漫風景。
「苦楝花秘境」位於彰化大肚溪棒壘球場附近，球場本身佔地寬闊，而周邊的步道種滿了苦楝樹，為整體環境增添了些許詩意。雖然名稱為「苦楝花」，實際上隨風飄逸時還會散發清香！
若喜歡滿樹的淡紫色花海，不妨和家人到附近走走，賞花之餘還有清幽的步道可以散散步，透透氣！花期預計至四月，隨時都可以準備走起啦！
彰化大肚溪「苦楝花秘境」
地址：彰化市河濱路518號（彰化大肚溪棒壘球場）
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