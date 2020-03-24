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彩色花墻任你拍！彰化「七彩九重葛秘境」不用人擠人 自在欣賞繽紛花瀑
彰化人快出發！不僅嘉義有絕美九重葛花海，彰化也有繽紛秘境等著大家。多種花色的九重葛間隔並排，形成一道吸睛的七彩美景，夢幻場景太欠拍啦！
部落客旅行履行中近期發現了一處賞花私房景點，這個美景就位於水月台路上，開車經過可以看見酒紅、粉白、橘黃、桃紅等鮮艷的九重葛拼接在一起，垂墜而下的花朵形成五顏六色的花瀑，超適合停下休息，花點時間好好欣賞。
由於花墻偏高，部落客也建議可以加入汽車或機車一同入鏡，才能讓畫面更為豐富。但也提醒大家安全為上，拍攝時別忘了時刻注意道上的車輛哦！
另外，大家還可以結合周邊景點規劃旅遊行程，像是可以到免門票的親子好去處「日月山景休閒農場」及「銀行山禾家牧場」親近動物和大自然，還能到「貓頭鷹廣場」邊泡腳邊看夜景。喜歡賞花的花控們，現在就將秘境列入清單，開始籌劃彰化一日遊吧！
彰化九重葛秘境
地址：500彰化縣彰化市水月台路（導航「水月台路」）
延伸閱讀：
．美得太犯規！嘉義「九重葛秘境」整排繽紛炸裂 還能漫步小葉欖仁大道
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