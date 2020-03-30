絕佳視野！ 連假踩點全台最高「清境天空景觀步道」記得線上預訂門票哦

魚妹上合歡山好幾回，這回終於慢下來好好欣賞台灣最美山景；出發前，建議各位旅人們提前在線上預約入場票唷，不然假日現場排隊人擠人呀！

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1.購票連結請點此

2.費用：全票：新台幣50元／優待票：新台幣30元／特惠票：新台幣10元

3.一天開放時間有兩個時段：8點至中午12點／下午12點至下午5點。(最後購票時間為每日下午4:30)

4.人每場次開放預約人數限制：1700人，每日可預約人數上限為3400人。

5.現場購票地點：(A)從蝴蝶園驗票處進場者：請至蝴蝶園售票亭購票。／(B)從南商圈驗票處進場者：請至清境農場青青草原南票口售票亭購票。

要體驗這場清境絕美天空步道，坦白說停車位還真是不好停；魚妹是從南商圈驗票口入場，驗票口正對面就是清境農場；對面大馬路上有零星的停車位，及斜對面數量不多的停車格；提醒各位旅人絕對不要違法停在大馬路上呀！除了會造成交通亂象，你的荷包也將會失血。我們停在斜對面的私人停車場上，走斜坡步行約5分鐘，一次收費新台幣200元。

那天的清境風和日麗，我們沿著台灣最美公路的清境天空景觀步道，給予自己約100分鐘的緩慢心靈之旅；約下午3點開始散步，一進入驗票口，旅人可以選擇往上走或往下走，我們決定以輕鬆的方式先走下坡路段再走上坡。

快來近距離欣賞美麗台灣的山景之旅吧！清境天空步道全長約1.6公里，海拔約1700公尺，由於位在高海拔地帶，建議旅人可以以緩慢的姿態欣賞沿途風景，走在這條清境天空步道，更棒的體驗是能夠遠眺護台灣的護國神山。趁這個機會感謝護國神山們的存在，謝謝祂們讓台灣子民們，一切安康。下次來清境走走，請走上一回淨化心靈之路呀～～

清境天空步道位置





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停車：停車格不多，若無車位可停私有停車場。

文章來源：魚腦袋行走中 Walkingfoolish FB：魚腦袋行走中 Walkingfoolish

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