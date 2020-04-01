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美術館、滑輪場也太潮！2020「台中最新景點TOP 5」 快準備打卡朝聖

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shelly@ReadyGo

首圖：orzpp1997529、littlestar0202

台中真的是永遠玩不完欸！不只景點多、美食也多，交通也方便，絕對是旅遊的首選地之一，而且每次才剛回來就又看到新的景點，恨不得想出發再去一次。ReadyGo這次就幫大家整理了5個近期最夯的熱門新景點，有的去年(2019年)年底才開幕，有的過年前才開始營業，還沒去過的捧油快去打卡朝聖吧~

工家美術館

「工」代表工程、「家」則代表歸屬感，用台語來念「ㄍㄨㄥ ㄍㄟ」 有共享之意。「工家美術館」是全球第一座結合工地、展覽的複合式共享藝術空間，具開放精神、共享概念，以工地裡習以為常的鐵桿支架為基底，在 18×18 的方形基地中將建築結合老樹，創造出不完全封閉的綠地空間，內部的三角錐吧檯椅、鷹架桌子，濃厚的工業風中夾帶著創新，重新定義了工地美學。

圖/IG@littlestar0202
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圖/IG@orzpp1997529
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地址│台中市西區館前路71號（勤美誠品正後方）

營業時間│週二至週五11:00-17:00、週六日11:00-17:30 (週一公休)

門票│全區門票NT$20，門票可折抵館內餐飲或周邊商品

帝國製糖廠

有著悠久歷史的老建物「帝國製糖廠」，是台中東區重要的產業地標，整建修復後以展演空間的形式重新開放，將糖廠注入了新的元素與活力，除了保有古色古香的日治時期建築，還有純白色的玻璃建築餐廳，搭配周邊的星泉湖，寬廣舒適的空間，視野十分遼闊，成為台中最新的打卡景點。

圖/IG@chieh_ej_____
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圖/IG@duddy10759
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圖/IG@ciaovivi
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地址│台中市東區樂業路30號

營業時間│10:00-18:00

餐廳時間│11:00-21:00 (週一公休)

紙博館 紙的空間

喜歡DIY手作的你一定要去！紙博館的老闆非常熱愛紙張，花費4年在神岡打造了260坪的紙博館，展示了各式各樣的紙製作品，一邊逛著一邊不禁在內心讚嘆，難以想像如何把一張紙變成一件美麗又精緻的立體作品，對於沒有什麼美術天分的我來說，真的是打從心底佩服。館內最吸引我的便是這彩色PAPER字樣，每個字母都是由兩種顏色組成，從側面看更有一種延伸感，也是IG上熱門的打卡場景。

圖/IG@shan1127_
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圖/IG@zora.taiwan
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地址│台中市神岡區中山路1313-7號

營業時間│週一至週日 09:00-18:00

靜宜大學主顧聖母堂

除了東海大學的路思義教堂、霧峰的圓滿教堂等，台中現在又多了一個靜宜大學主顧聖母堂，結合了魚、竹子、竹筍等意象，是近期最火紅的拍照打卡景點。主顧聖母堂的外型特殊，由四個圓弧形牆板組成，屋頂的玻璃連接著十字架，讓陽光從玻璃灑落，不管是從正面、背面或者側面看，每個角度都有著截然不同的面貌，是一棟優美浪漫的特殊建築。

圖/IG@cairl_.123
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圖/IG@lily19930902
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圖/IG@molly888666
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地址│台中市沙鹿區台灣大道七段200號

ROLLER 186 滑輪場

台中大魯閣新時代購物中心在六樓打造「Roller186」滑輪場，不管是LOGO設計或場內裝潢，都運用了鮮明繽紛的色彩，呈現出懷舊年代感與舊美式風格，入口處的霓虹旋轉門、觀看的高腳椅區、吧檯休息區、網美休息區等，每個角落都充滿著小巧思，打造濃厚復刻質感的潮流新聖地，讓人拍照拍得停不下來！

圖/IG@miss.hi
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圖/IG@guang_wanniii
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圖/IG@shawn328_
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地址│台中市東區復興路四段186號

營業時間│平日11:00-22:00、週六日10:30-22:00

延伸閱讀>>來點不一樣的台中！除了IG打卡，2020必訪的12個景點

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