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金黃花毯開滿！台中500坪「金黃色海芋」免費參觀，徜徉黃花海超浪漫
時序已春，全台遍地花草不畏懼疫情滿滿盛放著不同顏彩。而終於來到了海芋季，位於台中外埔的海芋田，放眼望去，彷彿金黃花毯，繁花似錦，為春季裝飾了美麗篇章。由於免費開放入園參觀，日前已吸引大批民眾前往賞花，親臨黃花之美。
外埔區介於台中大甲溪與大安溪之間，其中位在水頭二路的海芋花毯田，是每年三四月吸引遊客前往外埔觀光的緣由之一。而海芋的花語強調希望、爽朗與純潔，尤以黃色海芋象徵珍貴的友情，攤開社群網路，不少女性朋友結伴前行，捕捉了與海芋美景合影的照片。
超過500坪佔地面積的外埔海芋田，園方日前提醒民眾，雖免費開放民眾入園賞花，但千萬別自行採摘喔，若有需求或想把絢麗的金黃海芋帶回家，可向老闆尋求購買，單束五支一百元。
台中外埔海芋田
地點：台中市外埔區水頭二路
停車費：汽車30元、機車20元
注意：提醒不能自摘採花朵，可購買：$100/五支
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