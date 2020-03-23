在森林仙境賞無敵星空夜景！台中全新超夯「雙層景觀咖啡廳」 三角玻璃建築美翻

喜歡賞夜景的朋友注意啦！台中近期新開了一家景觀咖啡廳，從試營運開始就吸引大批人潮。三角建築精緻外觀，搭配整體工業風的設計，夜晚亮燈後視覺更加分，再加上絕美夜景，難怪至今仍不斷搶佔網友們的IG版面。

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這家人氣爆棚的「黑森林景觀咖啡」，位於台中沙鹿九天黑森林附近，開幕後就火速躍升為話題性十足的必去景點。單是三角玻璃教堂及美術館風格的裝潢，就已經足夠秒殺手機相機記憶體。

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室內還有許多裝置藝術及質感擺設，其中二樓階梯處的屋簷內部風光也是許多人的熱門必拍之一。而獨棟的餐廳也讓大家可以欣賞一望無際的風景，不用擔心受到其他遮蔽物的阻礙！

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雖然大家都是衝著無敵夜景前去，但餐廳販售的食物也頗受好評。除了有義大利麵、燉飯、披薩等義式料理，想吃火鍋、甜點或單純喝飲料也都沒問題！但也有不少人反映停車路線較不完善，所以提醒大家賞美景前，可能會需要耗費點耐心喔！

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黑森林景觀咖啡

地址：台中市沙鹿區都會園路2233巷200號

時間：17:00-00:00

電話：04-2631-958

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