米奇控瘋了！ 不用出國就能睡在「米奇列車」主題房 還有露天泳池、迪士尼造型房任選超級狂～
udn走跳旅遊／KeKe帶我去旅行 Miki
登登登~美夢成真啦！不用出國就可以和米奇住在一起，百分之百還原車廂的樣子，就像住在迪士尼樂園一樣浪漫啦~
靠近台中三井OUTlET，位於台中梧棲區的這間「艾菲爾Motel文化旅店」，近期推出超可愛的米奇列車主題，一推出就搶到所有人的目光！
房況超搶手的米奇房，想入住一定要提前提前再提前預訂才住的到喔！
連廁所和鏡子也不放過，到處都可以看到米奇的圖案，房間的空間超寬敞，這間不管是大人還是小孩近來都會尖叫吧~
而這家旅館規劃了29間都完全不同的主題，每一間都有各自的特色，除了米奇列車的房型之外，第二受歡迎的超熱門房，就是最近超夯的阿拉丁主題啦！
房間的牆壁刷上了茉莉公主的水藍色，配上超奢華的紫色，家具還用上墨黑滾金邊的設計，一整個超浪漫的奢華風！
除了這些熱門的主題房型，當然還有更適合情侶的唯美房型，私人泳池、KTV應有盡有，房客可以依照自己的需求選擇最適合的房間。
浴缸當然是最基本的，不過台中的摩鐵都沒有再客氣的，看看這戶外泳池，是不是超漂亮！
這裡雖然離市區有一段距離，但是附近還是有很多景點，例如三井OUTLET、高美濕地、台中港，下次來台中旅遊，不妨可以選擇這些郊區景點唷~
【艾菲爾Motel文化旅店】
地址：台中市梧棲區臨港路四段298號
電話：04-26577577
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