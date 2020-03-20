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北歐風「銀河玻璃屋」在南投！ 房間躺著數星星，還有雲海美景超療癒

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
星羅棋布點綴著夜晚的星空玻璃屋。 圖／深山林內生態農場臉書粉專
星羅棋布點綴著夜晚的星空玻璃屋。 圖／深山林內生態農場臉書粉專

最近每天都有疫情更新事件展延，是否加劇你對塵囂紛擾的心情？若是你想要短暫離開世俗繁雜與渴望大自然寧靜片刻，推薦南投深山的「深山林內生態農場」，覆蓋滿滿的翠綠茶山與各式樹種，讓你能盡沈浸於大自然芬多精之中，去感受舒爽的寧靜時刻。除此外，天氣晴朗時，白天有如夢如幻的瀑布雲海，夜晚則有璀璨耀人的星空。農場還有規劃星空「銀河玻璃屋」，讓你可躺可站可趴，去體驗仙境般的奢華與秘境之美。

位於南投頂林路的「深山林內生態農場」，海拔1100公尺。生態農場規劃許多服務設施供民眾體驗，像是露營生活、烤肉、帳篷住宿、景觀木屋、農產品販售、獨特風味餐飲等。農場玩不夠，鄰近景點還有梯子吊橋、太極峽谷、大崙山觀光茶園與忘憂森林等，讓你這趟旅行滿滿被大自然緊緊包覆，是一趟身心都療癒的旅行。

民眾也可以享受露營的樂趣。 圖／深山林內生態農場臉書粉專
民眾也可以享受露營的樂趣。 圖／深山林內生態農場臉書粉專

特別要推薦的是，農場的星空「銀河玻璃屋」，天花板用三角透明玻璃製成宛如身處在北歐中，有大片片的落地玻璃在四週，屋內則採用質感木紋鋪地而成，絕對是晚上適合賞星的絕佳住宿景點，四人房假日平均每人只要1200元，平日更只要1000元，不少網友表示物超所值，也紛紛表示看到星羅棋布的那一刻，開車再久，一切都值得了。

星空銀河玻璃屋其實內擺設也非常漂亮。 圖／深山林內生態農場臉書粉專
星空銀河玻璃屋其實內擺設也非常漂亮。 圖／深山林內生態農場臉書粉專

早晨不用起身也能欣賞玻璃屋外的美景。 圖／深山林內生態農場臉書粉專
早晨不用起身也能欣賞玻璃屋外的美景。 圖／深山林內生態農場臉書粉專

深山林內生態農場

地址：南投縣竹山鎮頂林路累藤巷6-66號

電話：0918-606-637

網址：bamboo1100.ego.tw

翠綠的高山茶有著淡淡的茶香味。 圖／深山林內生態農場臉書粉專
翠綠的高山茶有著淡淡的茶香味。 圖／深山林內生態農場臉書粉專

忘憂森林 秘境 竹山 吊橋 露營 南投旅遊

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