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火紅花海炸裂！台中最長「九重葛花墻」花況大爆發 浪漫爆棚超好拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
「東大公園」九重葛花海非常壯觀。圖／IG@tw.luoyin授權
「東大公園」九重葛花海非常壯觀。圖／IG@tw.luoyin授權

台中花海賞不停！繼黃花風鈴木、櫻花及木棉花陸續綻放，不用特別到南部，這次也有已爆量盛開的「九重葛花墻」，等著大家搶拍！

台中九重葛花道極長，讓攝影玩家得以拍好拍滿。圖／IG@pierrehuang授權
台中九重葛花道極長，讓攝影玩家得以拍好拍滿。圖／IG@pierrehuang授權

這個九重葛賞花景點，位於台中中科「東大公園」、逢甲中科校區旁，整條人行道延綿超過300公尺，被譽為台中最長九重葛大道。熱情盛開的九重葛花朵，垂掛在石墻上，鮮艷的背景完美襯托了拍照的主角。

紅彤彤的背景也超適合情侶放閃。圖／IGshiuan.__授權
紅彤彤的背景也超適合情侶放閃。圖／IGshiuan.__授權

有了陽光加持，讓畫面美感加倍。圖／IG@pierrehuang授權
有了陽光加持，讓畫面美感加倍。圖／IG@pierrehuang授權

火紅的顏色混搭綠葉鋪滿墻面，五彩繽紛的場景非常吸睛。雖然東大路的九重葛秘境已是許多人的打卡聖地，但看不到盡頭的花瀑步道，成了此處最大優點及特色，任選一處也不會人擠人，可以擁有專屬的背景墻面！

鮮艷的花海搭配少女，形成一幅絕美風景。圖／IG@tw.luoyin授權
鮮艷的花海搭配少女，形成一幅絕美風景。圖／IG@tw.luoyin授權

喜歡賞花的大家，趕快列入必拍清單，這週就跟上花期衝一波吧！

台中中科九重葛景點

地址:台中市西屯區東大路一段737號

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