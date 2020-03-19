火紅花海炸裂！台中最長「九重葛花墻」花況大爆發 浪漫爆棚超好拍
台中花海賞不停！繼黃花風鈴木、櫻花及木棉花陸續綻放，不用特別到南部，這次也有已爆量盛開的「九重葛花墻」，等著大家搶拍！
這個九重葛賞花景點，位於台中中科「東大公園」、逢甲中科校區旁，整條人行道延綿超過300公尺，被譽為台中最長九重葛大道。熱情盛開的九重葛花朵，垂掛在石墻上，鮮艷的背景完美襯托了拍照的主角。
火紅的顏色混搭綠葉鋪滿墻面，五彩繽紛的場景非常吸睛。雖然東大路的九重葛秘境已是許多人的打卡聖地，但看不到盡頭的花瀑步道，成了此處最大優點及特色，任選一處也不會人擠人，可以擁有專屬的背景墻面！
喜歡賞花的大家，趕快列入必拍清單，這週就跟上花期衝一波吧！
台中中科九重葛景點
地址:台中市西屯區東大路一段737號
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