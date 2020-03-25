佛系價格+三種口味任選！走進大甲「純粹綿綿冰」 來場天然的冰品饗宴
這裡的綿綿冰不像一般冰店的「剉冰」型態，純粹綿綿冰的冰品是用一球一球的方式上桌，不管是小鳥胃或是想要吃多種口味的大胃王，都可以在這裡得到滿足。
老闆娘說因為想要讓小朋友吃得健康，再加上夫妻倆本身也相當愛吃冰，所以開了純粹綿綿冰這間冰店，店內的冰品都是無添加色素、乳化劑...等人工添加物，且使用當季在地新鮮水果製成，享用冰品清涼一下，當然也要吃得健康！在這裡完全不用擔心會吃到來源不明的食材。
三種任選！清爽牛奶組合： 火龍果、草莓牛奶、牛奶口味
冬天限定的草莓季即將結束，想吃草莓冰系列的遊客可以趕快衝大甲一波！看有沒有機會趕上草莓季的尾巴。
三種任選！古早味組合：花生、芝麻、牛奶
如果是喜歡包餡湯圓的人，絕對會喜歡這三種口味。
三種任選！酸甜組合一次滿足：木瓜、鳳梨、芝麻
老闆娘說這個木瓜口味很特別，讓很多不愛吃木瓜的客人嚐過一次後，便深深愛上，至於是什麼口感，還得請你親自來品嚐看看啦，另外鳳梨口味裡面竟然還吃得到鳳梨果肉，本編非常喜歡。
想大啖冰品的人可以選擇點一個：草莓爽
底部是用2球的檸檬清冰鋪底，上面則是讓客人任選四球！最後再鋪上整盤新鮮的草莓，看到這盤的價格本編在心裡驚呼：這也太佛系了吧！總共六球的天然水果冰口味加上整盤新鮮的草莓竟然只要$150。
隨著夏天即將來到，少不了的當然就是芒果系列！ 老闆娘說芒果大概在四月就會登場，喜歡芒果的人絕對不能錯過「芒果爽」 。
老闆娘說，他們每天都會到市場看有什麼新鮮的水果，除了販售店內既有的口味之外，還會準備『每日驚喜』給客人，大家要前往之前，也可以查看店家的粉絲專頁看看今日有提供什麼特別的口味唷。
如果是住在大甲區或是在大甲工作的朋友，純粹綿綿冰也有提供外送服務（依照遠近程度外送杯數不一定），歡迎大家可以打電話洽詢。
純粹綿綿冰現在也有跟知名外送平台foodpanda合作，讓你懶的出門也可以吃到最純粹的冰品。雖然大甲盛產芋頭，但 老闆娘也提到因為當地人對於芋頭口味較無感，所以平日是吃不到芋頭口味的綿綿冰唷，身為芋頭控的你，記得挑在假日前往，才能品嚐到當地大甲芋頭做出來的美味冰品。
除了大甲之外，在沙鹿、南投、東海也吃的到相同口味的綿綿冰，以下店家都是老闆、老闆娘親自指導出去分享美味的夥伴呢！
→南投：菓漾綿綿冰、沙鹿：享初綿綿冰、東海夜市：食菓綿綿冰
台灣旅行趣特約店家優惠─純粹綿綿冰：外帶買10杯送1杯，內用滿200元打卡送1球，如何加入台灣旅行趣享有特約店家優惠請點我→http://bit.ly/2woqvsS
純粹綿綿冰
地址：台中市大甲區鎮瀾街160號
電話：0920-636603
營業時間：10:00~22:00
均消價位：$50
停車資訊：大甲停三停車場(公有)
粉絲專頁：bit.ly/2vv0DLQ
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