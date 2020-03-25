佛系價格+三種口味任選！走進大甲「純粹綿綿冰」 來場天然的冰品饗宴

這裡的綿綿冰不像一般冰店的「剉冰」型態，純粹綿綿冰的冰品是用一球一球的方式上桌，不管是小鳥胃或是想要吃多種口味的大胃王，都可以在這裡得到滿足。

▲一球$20、三球$50，提供大家多種口味能選擇，另也有販售現打冰沙。

老闆娘說因為想要讓小朋友吃得健康，再加上夫妻倆本身也相當愛吃冰，所以開了純粹綿綿冰這間冰店，店內的冰品都是無添加色素、乳化劑...等人工添加物，且使用當季在地新鮮水果製成，享用冰品清涼一下，當然也要吃得健康！在這裡完全不用擔心會吃到來源不明的食材。

三種任選！清爽牛奶組合： 火龍果、草莓牛奶、牛奶口味

冬天限定的草莓季即將結束，想吃草莓冰系列的遊客可以趕快衝大甲一波！看有沒有機會趕上草莓季的尾巴。

▲火龍果口味非常清爽，搭配相較濃郁的牛奶，吃起來甜而不膩，且店內的冰品皆為『減糖』配方，讓你吃起來也不會有負擔。

三種任選！古早味組合：花生、芝麻、牛奶

如果是喜歡包餡湯圓的人，絕對會喜歡這三種口味。

▲花生和芝麻都是店裡非常熱銷的產品，和牛奶混搭，在口中就馬上化成芝麻牛奶！綿綿冰的口感和一般的冰淇淋不同，不會有黏稠感在嘴巴，一入口就像水一樣化開，非常清爽！

三種任選！酸甜組合一次滿足：木瓜、鳳梨、芝麻

老闆娘說這個木瓜口味很特別，讓很多不愛吃木瓜的客人嚐過一次後，便深深愛上，至於是什麼口感，還得請你親自來品嚐看看啦，另外鳳梨口味裡面竟然還吃得到鳳梨果肉，本編非常喜歡。

想大啖冰品的人可以選擇點一個：草莓爽

底部是用2球的檸檬清冰鋪底，上面則是讓客人任選四球！最後再鋪上整盤新鮮的草莓，看到這盤的價格本編在心裡驚呼：這也太佛系了吧！總共六球的天然水果冰口味加上整盤新鮮的草莓竟然只要$150。

▲如果吃不了這麼多球的朋友，也可以選擇上面擺兩球就好。

▲在冰品製作的過程，店家全程都有戴手套，非常注重衛生。

隨著夏天即將來到，少不了的當然就是芒果系列！ 老闆娘說芒果大概在四月就會登場，喜歡芒果的人絕對不能錯過「芒果爽」 。

▲店內的水果都是老闆和老闆娘親自到商家挑選，要提供給顧客最優質的水果冰品。

▲除了冰品以外，這裡還有許多飲品選擇！如果想要帶著冰沙在大甲到處逛逛的人，大家可以看看告示牌上有什麼飲品選項！

▲火龍果冰沙

▲百香果冰沙

老闆娘說，他們每天都會到市場看有什麼新鮮的水果，除了販售店內既有的口味之外，還會準備『每日驚喜』給客人，大家要前往之前，也可以查看店家的粉絲專頁看看今日有提供什麼特別的口味唷。

如果是住在大甲區或是在大甲工作的朋友，純粹綿綿冰也有提供外送服務（依照遠近程度外送杯數不一定），歡迎大家可以打電話洽詢。

▲純粹綿綿冰的位置非常好尋找，就在大甲有名的半月燒對面。

▲老闆將冰品口味用木牌掛在天花板上，看起來有一種日式風味。

▲用餐環境非常整潔，採用木桌木椅，搭配白色系明亮的燈光，還沒吃冰就可以感覺到清涼的感覺！店內大約有20個位置。

純粹綿綿冰現在也有跟知名外送平台foodpanda合作，讓你懶的出門也可以吃到最純粹的冰品。雖然大甲盛產芋頭，但 老闆娘也提到因為當地人對於芋頭口味較無感，所以平日是吃不到芋頭口味的綿綿冰唷，身為芋頭控的你，記得挑在假日前往，才能品嚐到當地大甲芋頭做出來的美味冰品。

除了大甲之外，在沙鹿、南投、東海也吃的到相同口味的綿綿冰，以下店家都是老闆、老闆娘親自指導出去分享美味的夥伴呢！

→南投：菓漾綿綿冰、沙鹿：享初綿綿冰、東海夜市：食菓綿綿冰

台灣旅行趣特約店家優惠─純粹綿綿冰：外帶買10杯送1杯，內用滿200元打卡送1球，如何加入台灣旅行趣享有特約店家優惠請點我→http://bit.ly/2woqvsS

純粹綿綿冰

地址：台中市大甲區鎮瀾街160號

電話：0920-636603

營業時間：10:00~22:00

均消價位：$50

停車資訊：大甲停三停車場(公有)

粉絲專頁：bit.ly/2vv0DLQ





想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」