免飛土耳其！台中「和平小棉堡」超仙超好拍 夢幻台階太吸睛

近期被攝影迷挖掘出的秘境就位在台中和平區的「棉堡小秘境」，雖然壯觀程度沒辦法與正版土耳其棉堡相比，但清澈的泉水沿著瀑布岩傾瀉而下，只要角度拿捏得宜，也能拍出專屬台灣的「棉堡仙照」，雖不及土耳其純白棉堡般壯闊，但隱身於山林間，看著清泉沿著石階一格一格留下，赤腳踏入感受冷冽泉水，在炎熱的夏天，絕對是一大享受。

▲圖片來源：IG @molly888666

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而若想拍出棉堡夢幻台階感，只要抓好攝影角度，儘量由下往上拍攝，並利用水流奔放的攝影技巧，在台灣輕鬆就能擁有仙氣十足的吸睛美照，不過也貼心提醒大家在拍美照的同時，要注意自身安全，湍流下的岩石非常滑溜，若一時重心不穩，滑倒受傷可就得不償失了，同時也記得隨手將自身垃圾帶走，留給大家一個乾淨又舒服的環境喔。

▲圖片來源：IG @molly888666

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台灣版土耳其棉堡

地址：將google map導航定位到「自由國小烏石分校」，走至橋墩下即抵達。





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