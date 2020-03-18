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粉紅風暴絕美來襲！「台中新社」3大賞櫻秘境滿開炸裂 古厝配櫻花也美翻

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@xfengliang授權、IG@yi_1019授權
圖／IG@xfengliang授權、IG@yi_1019授權

喜歡粉色系的花控們注意，絕美櫻花季仍在進行中，千萬不要錯過囉！台中新社擁有多處賞櫻秘境，被網友譽為「台中版陽明山」，但民眾不必開到小山區，屬於便於到訪的賞櫻景點。今天為大家特別集結，新社區目前已浪漫盛開的3大櫻花美景，看完趕快衝一波吧！

1.新社賞櫻新秘境／興社街

新社賞櫻新秘境。圖／IG@yi_1019授權
新社賞櫻新秘境。圖／IG@yi_1019授權

台中興社街一段種滿了整大排的櫻花，因此也有「新社大排櫻花林」的稱號，只要輸入地標「新社賞櫻新秘境」即可抵達！不過由於近幾年開始爆紅，私房景點自然成了台中熱門賞花亮點，但仍毫不影響櫻花美度。數十顆櫻花樹打造的粉色美景非常吸睛，讓許多前去的旅客都能拍好拍滿。

興社街。圖／IG@woodstock213授權
興社街。圖／IG@woodstock213授權

由於櫻花景點就位於車道旁，提醒大家興奮拍照的同時，也別忘了隨時關注往來的車輛，切記安全為上喔！

地址：台中市新社區興社街一段200號（可導航：新社賞櫻新秘境）

興社街。圖／IG@woodstock213授權
興社街。圖／IG@woodstock213授權

2.新社月湖莊園

新社月湖莊園。圖／IG@xfengliang授權
新社月湖莊園。圖／IG@xfengliang授權

「新社月湖莊園」距離新社賞櫻新秘境只需15分鐘車程，這裡也種滿了富士櫻，日系的場景非常夢幻，吸引許多人前去拍照。當地園主大方開放旅客免費賞花，目前花況已全力綻放，大家記得把握時機衝刺！但提醒遊客們，切勿隨意拉扯櫻花枝，一起維護環境才能讓仙境長久留存喔！

圖／IG@woodstock213授權
圖／IG@woodstock213授權

地址：台中市新社區東湖街二段68巷

3.新社區公所

新社區公所附近街道也有仍在盛開的富士櫻。圖／IG@jill_199066授權
新社區公所附近街道也有仍在盛開的富士櫻。圖／IG@jill_199066授權

如果想要更加隱秘的賞櫻景點，推薦大家前往新社區公所！不少網友眼尖發現了新社區公所周邊，種了數棵富士櫻，盛開後燦爛依舊！以老屋為背景，古厝搭配粉嫩櫻花的組合，別有一番風味！

圖／IG@woodstock213授權
圖／IG@woodstock213授權

地址：台中市新社區復盛里興社街二段28之1號

圖／IG@jill_199066授權
圖／IG@jill_199066授權

台中新社屬於親民的賞櫻好去處，花期預計到3月底前，想要欣賞這波少女系粉色旋風的人，建議這幾天趕快出發，搶拍美景！

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