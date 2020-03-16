中部也能追橘紅旋風！彰化3處「木棉花道」滿開成艷紅隧道 快把握最佳賞花期

喜歡賞花卻沒有趕上台南木棉花季嗎？別擔心，中部也有3處木棉花道已經絕美滿開，這週就可以把握最佳花況搶拍一波啦！

東螺溪木棉道：二林路段

二林木棉花道。圖／IG@jill_199066授權

東螺溪木棉花景點為去年才開始崛起的賞花秘境，花海延綿數公里，可分為兩處知名路段，其中以「二林木棉花道」最受歡迎。隱身於鄉間小路的木棉花顏色偏橘黃，但盛開得非常茂密。

圖／FB「二林木棉花道」

雖然2020愛在二林木棉花季結束了，但一字排開的木棉隧道仍非常艷麗好拍，尤其日落時分有了陽光的加持，也許還能拍到金黃大景呢！

東螺溪木棉花道。圖／IG@chun_vision授權、IG@vivian06041授權

地址：彰化縣二林鎮二溪路七段（可導航「二林木棉花道」）

東螺溪木棉道：埤頭路段

埤頭木棉花道。圖／IG@jill_199066授權

另一個沿著河岸道路綻放的橘紅大道位於埤頭鄉，緊跟著二林接力舉辦賞花季，還特別規劃了攝影比賽，讓喜歡拍照的民眾，永久定格眼前美景。由鮮艷的橙色及火紅色彩渲染的景色，實屬值得前去一訪的美景！

埤頭木棉花道。圖／IG@jill_199066授權

地址：可導航「北斗駕駛訓練班」或「埤頭木棉道」

竹塘木棉道

竹塘木棉花道。圖／IG@jill_199066授權

除了東螺溪木棉道，位於竹塘鄉濁水溪周邊的「竹塘木棉道」也是個私房好去處。特別的是，它雖然只有單排樹道，但旁邊超大片的稻田風光，綠意盎然的風景襯托花景，完美凸顯火紅花海。

竹塘木棉花道。圖／IG@jill_199066授權

地址：彰化縣竹塘鄉九塊厝堤防 69號（可導航「竹塘木棉道」）

竹塘木棉花道。圖／IG@ruru1419授權

由於3大景點都位於彰化，彼此距離不算遠，喜歡賞花的人可以考慮這週就找一天依序前往，一次拍好拍滿3個秘境，否則錯過就要等明年囉！

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