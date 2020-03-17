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仿佛置身國外！南投秘境「空靈系樹林步道」 藏身全台最美綠地校園太好拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@hlitayanki07授權、IG@ygt1016授權
圖／IG@hlitayanki07授權、IG@ygt1016授權

全台特色校園在各區擁有高人氣，而有個鮮為人知的夢幻綠地校園，其實就隱身於南投縣。尤其計劃到日月潭或九族文化村遊玩的人，只需要10分鐘車程，即可抵達這座綠意盎然的世外桃源！

圖／網站南投旅行誌
圖／網站南投旅行誌

擁有「全台最美綠地校園」美譽的秘境，其實就是位於南投縣魚池鄉的「三育基督學院」。校園內不僅有空曠的草原、種滿了茁壯樹木，周邊還有許多精心修剪的特色植物擺設，值得大家欣賞、拍照留念。若想出門曬曬太陽、呼吸新鮮空氣，到這裡準沒錯！

圖／IG@hlitayanki07授權、IG@hsiao_0707授權
圖／IG@hlitayanki07授權、IG@hsiao_0707授權

此外，也有不少網友眼尖發現校園內的絕美樹林步道。兩邊樹木一字排開，形成窄小路道，上方還加碼懸掛純白網狀的球體藝術裝置，讓這裡瞬間仙氣升級，完美符合網美景點的潛質。

圖／IG@hlitayanki07授權、IG@ygt1016授權
圖／IG@hlitayanki07授權、IG@ygt1016授權

而校內最常出沒IG版面的地方，莫過於行政中心後方。圓弧設計擺放的木頭椅子，圍繞著具有日式風情的建築，實屬戶外休憩好去處。

圖／IG@hsiao_0707授權
圖／IG@hsiao_0707授權

除了星期六，三育基督學院白天皆開放旅客前去參觀，每人酌收50元清潔費。提醒大家，美好的環境除了來自大自然，更需要人力用心照顧才能維護，因此拍美照也別忘了好好保護，才能讓景點以最美姿態留存囉！

圖／網站南投旅行誌
圖／網站南投旅行誌

三育基督學院

地址：南投縣魚池鄉魚池村瓊文巷39號

時間：7:00-17:00（週六不開放）

門票：50元清潔費

電話：049-2897047

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