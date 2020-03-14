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只知道雙心石滬就OUT啦！彰化「雙心生態池塘」也由愛心組成 浪漫景點情人節別錯過

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
透過空拍由上往下俯瞰，就能看到雙心交疊的風景，也有人看作「三心」。圖／徐酸酸的跑跳人生粉專授權
透過空拍由上往下俯瞰，就能看到雙心交疊的風景，也有人看作「三心」。圖／徐酸酸的跑跳人生粉專授權

3月份的情人節悄悄來襲！除了有澎湖雙心石滬、彰化大村田園版雙心池塘，今天特別為大家介紹值得一訪的浪漫美景，超適合帶另一半或曖昧對象去拍照，而一家人甚至一個人去，也可以愜意度過一天！

圖／IG@lilianwang_tw授權
圖／IG@lilianwang_tw授權

這個充滿愛心的景點，隱身在彰化市高速公路的高架橋下方、位於彰化景觀公園內。其實早在去年，這座生態池被發現為心型形狀後，秘境就已漸漸傳開。只要沿著水池上的木棧道行走，透過空拍由上往下俯瞰即能發現，中央也被打造成穩固的心型，雙心交疊的特色便是其爆紅的秘訣之一。

圖／徐酸酸的跑跳人生粉專授權
圖／徐酸酸的跑跳人生粉專授權

若在木橋中心親自比劃愛心，唯美的手動版三心合照也簡單完成啦！天氣好時搭配翠綠湖水的加持，浪漫指數更加爆表！想要搶拍的情侶們，如果錯過了今天（14日）也沒關係，每個月14號或是只要有空都可以去拍一波，累積屬於你們的愛心合照！

圖／徐酸酸的跑跳人生粉專授權
圖／徐酸酸的跑跳人生粉專授權

除了可以拍攝「雙心生態池塘」，彰化景觀公園佔地超過一萬坪，是彰化市面積最大的公園，周邊還有兒童遊戲區、運動設施、大片綠地等，只要想要出門透透氣，這裡絕對是個出遊好選擇，還沒去過的人趕快列入口袋名單吧！

彰化景觀公園雙心生態池塘

地址：彰化市茄苳路二段290巷

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