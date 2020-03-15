被10+1隻毛小孩環繞！台中首間「黃金獵犬主題餐廳」 和狗狗們拍照太療癒幸福

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@ygt1016授權、IG@melonielinnn授權
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愛狗人士快衝啊！台中有家寵物友善餐廳，2月初才正式開幕，就因店內萌翻天的毛小孩瞬間爆紅！十隻黃金獵犬及一隻臘腸狗，絕對是喜歡動物的人必朝聖的天堂！

狗狗們幾乎以食物為名，麵粉、桂圓、黑糖、巧克力、核桃、蜂蜜、南瓜等，而花貴媽媽和小乖則是10+1裡面最溫馴的狗狗。圖／擷取自 獵犬不打獵 金毛療癒團FB粉專
狗狗們幾乎以食物為名，麵粉、桂圓、黑糖、巧克力、核桃、蜂蜜、南瓜等，而花貴媽媽和小乖則是10+1裡面最溫馴的狗狗。圖／擷取自 獵犬不打獵 金毛療癒團FB粉專

位於台中神岡區的「獵犬不打獵」，為全台首家黃金獵犬主題餐廳，因老闆飼養的「花貴」生了9隻毛茸茸的金毛小孩，因緣巧合之下開設這個地方，活潑可愛的它們一下子就吸引了大批人潮慕名而來，幾乎算是台灣最紅的黃金獵犬團隊。

店家提醒，務必把有娃娃吊飾、鑰匙圈公仔等物件收好，以免被狗狗咬走，或讓它們誤食。圖／IG@melonielinnn授權
店家提醒，務必把有娃娃吊飾、鑰匙圈公仔等物件收好，以免被狗狗咬走，或讓它們誤食。圖／IG@melonielinnn授權

店內10+1的主角非常好玩也十分親近人，不論在室內用餐空間還是在戶外，都有機會和十隻黃金獵犬及小臘腸狗邊玩、邊吃飯。養狗狗的人也可攜帶自己的寵物，到店一起玩耍，餐點還包含狗狗特製鮮食餐點，讓主人和寵物都能一起用餐。

但提醒想和黃金獵犬玩耍的人，毛小孩們晚上7點左右吃晚餐後就不會出外，因此記得選在早上及下午時段，才能與活力旺盛的狗狗們互動啦！

圖／IG@jinci0525授權
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餐廳酌收入門票100元，但可全額折抵消費，若想留宿也有木屋住宿可以體驗。不過，由於每日人潮眾多，入園採取每2小時一場次的方式，雨天則會彈性縮短，而現點現做的餐點出餐時間也會相對需要耐心哦！雖然等待時間較長，但不少曾前往過的旅客，很快就被狗狗們療癒，直呼等待都是值得的。

圖／IG@melonielinnn授權
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而為了改善服務品質，近期開始試辦入園的人數控管，暫時不提供任何餐點與訂位，目前替代方案為憑入場券兌換一份手工蛋糕跟飲料，未來會試情況調整。這陣子考慮衝一波這個景點的人，記得再多多配合囉！

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若仍在尋找溜小孩、溜狗狗的好地方，又想體驗被10+1的金毛小孩包圍的感覺，馬上列入口袋名單就對啦！

圖／擷取自 獵犬不打獵 金毛療癒團FB粉專
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獵犬不打獵

地址：台中市神岡區承德路18號（每週一、二公休）

門票：大人新台幣100元、小孩50元（可抵全額消費）

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