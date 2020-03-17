台中高CP值咖啡店！必點Pro級乳酪蛋糕X手沖精品咖啡

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聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位於台中美村路、靠近審計新村與國美館的「Candy's Cheesecake & Coffee」擁有許多來自世界各地的精品莊園咖啡豆，從挑選咖啡豆開始，到如何將最完美的咖啡風味呈現給客人，老闆注入不少心思在上頭，店內精緻美味的手作蛋糕與每日限量手工點心，都是出自於老闆、闆娘之手，即使費工費時，但他們卻很享受這份「甜蜜的負擔」，也想將這份美好，分享給每一位來到這裡的客人。

▲雖然店裡的座位不多，卻也不會因此感到擁擠，反倒是有股愜意的放鬆感，而店內深色木頭的裝潢顯得氣氛浪漫優雅又時尚。
▲雖然店裡的座位不多，卻也不會因此感到擁擠，反倒是有股愜意的放鬆感，而店內深色木頭的裝潢顯得氣氛浪漫優雅又時尚。

▲牆上的黑板還有老闆對於如何泡出一杯好咖啡的細心解說。
▲牆上的黑板還有老闆對於如何泡出一杯好咖啡的細心解說。

為了追求一間品質好的咖啡店，從學生時代開始，老闆便開始累積關於咖啡的專業知識和精進自己的技能，不管是從前的路邊攤生意，還是到現在開設店面，都會很親切、細心的為前來客人介紹，透過聊天的過程，為客人推薦適合他的咖啡，也因為如此很多人便「一試成主顧」，從客人角色轉換為朋友，Candy's Cheesecake & Coffee也成為了一間大家口中充滿人情味的咖啡店。

拿鐵

使用了獸醫嚴格把關、毫無其他的人工添加物的嘉明小農鮮乳，與手沖咖啡做調和，讓咖啡香與牛奶的甜味完美結合，一邊看著美麗的拉花，一邊細細品嘗，搭配著點心，真的是一大享受。

完全不需要加糖，更沒有咖啡的苦味，在牛奶點綴下，拿鐵的口感更加香醇誘人。

黑咖啡

▲黑咖啡還有附上小杯子可以與朋友一起共享。
▲黑咖啡還有附上小杯子可以與朋友一起共享。

針對Candy's Cheesecake & Coffee的咖啡，老闆找出最完美的比例，將三種不同國家的咖啡豆融合在一起，各取最好的優點沖泡成一杯黑咖啡。而店內大約每隔兩個月會汰換一次咖啡豆，配合著春夏秋冬的季節做配方調整，口味變化相當豐富且獨特，在這裡能夠喝到來自各國產地的咖啡風味，讓客人上門時總能擁有咖啡新鮮感，是不是超級貼心阿。

淺嚐一口黑咖啡，這一次喝到的是非洲─衣索比亞、中南美─哥倫比亞與瓜地馬拉的咖啡豆綜合體，能夠嚐到成熟的水果酸酸的香氣、可可香和烤麵包的濃郁香味，迷人的咖啡風味再搭配著老闆細心解說，喜愛手沖咖啡的你，可千萬不錯過啦！

乳酪蛋糕

身為起司控，乳酪蛋糕怎能放過！使用天然食材製作，此款乳酪蛋糕是老闆&闆娘經過N次測試與失敗經驗累積，從無到有，一路改良到現在，才做出了這款Pro級的乳酪蛋糕。

用叉子劃下一口，便能聞到濃濃的奶香與起司香飄散著，放入嘴裡，香氣立刻在口中爆發，起司與奶香交融在一起，吃起來濃郁細密的口感，搭配起司底下的鹹鹹甜甜、酥脆可口的餅乾，吃在嘴裡甜在心裡，幸福大概就是形容這個味道吧。

比司吉

比司吉是美國人最常做給家裡小朋友的人氣點心，雖然做法簡單，味道卻一點也不馬虎，剛烤好的比司吉遠遠就能聞到濃厚的麵香與奶香，比司吉咬起來外酥內軟，再伴隨著陣陣起司香，來一份當下午茶小點再適合不過了。

布朗尼

使用有著特殊的香氣，從法國的進口可可粉，加上新鮮胡桃做成的布朗尼，也是店裡的招牌之一，香濃誘人的巧克力超逼人，口感吃起來蓬鬆卻帶有緊實感，脆脆的喀擦喀嚓聲帶出了核桃特有的香味，到甜點店必點布朗尼的朋友，來到這當然也別例外！

不管是甜點、還是咖啡，每一樣商品都能讓人充滿新鮮感與驚奇，來店時老闆與闆娘的熱情問候，更讓這間小小的咖啡店增添了不少溫暖在裡頭，休假日不妨來到台中這間Candy's Cheesecake & Coffee，放慢腳步，來場愜意的悠閒時光吧。

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Candy's Cheesecake & Coffee

店家地址：台中市西區昇平里美村路一段354號

連絡電話：0936-961263

營業時間：周一到周六 08:00–18:00

均消價位：＄100

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：http://bit.ly/2TRh5xY


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咖啡 蛋糕 拿鐵

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