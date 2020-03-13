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阿秋大肥鵝即將剩一間！ 台中老字號港式燒鵝片皮三吃 預訂才吃得到

水星人的怪咖時代 / 文、圖／水星人

文、圖／水星人

阿秋大肥鵝台中燒鵝三吃

台中也有港式燒鵝三吃，知名燒鵝餐廳阿秋大肥鵝，承襲傳統香港老師傅手藝，首度採用四公斤重的陽江黃鬃鵝，烤得皮脆肉嫩，肉汁豐盈鮮甜，一次品嚐到片皮鵝包餅、松子炒鵝鬆、鵝架酸菜鍋三種美味吃法，因為燒鵝製作工序繁複，限量供應，必須提前三天預訂才吃得到！

今天來到阿秋大肥鵝黎明旗艦店，位於台灣大道與黎明路口，緊臨台中交流道及中彰快速道路，餐廳附有專屬停車場，用餐可免費停車。

台中人熟悉的的老字號餐廳，原來以阿秋活蟹海鮮起家，後來燒鵝實在太好吃，廣受好評，外縣市朋友都指定要來朝聖，就與海鮮變成餐廳的兩大主力。

四層樓高的獨棟建築，一樓供應小吃燒烤啤酒海鮮，老資歷廚師烹煮道地中式佳餚，以圓桌合菜為主，空間寬敞舒適，穿著整齊制服的服務人員親切招呼，很有人情味。

二樓主要是包廂區，保有獨立空間，並有專人服務，三樓為容納45桌的精緻宴會場地，適合舉辦婚宴、春酒、尾牙聚餐；四樓則是會議廳，提供多功能活動使用。

阿秋特別打造海水缸，超級壯觀！讓海鮮生活在熟悉的海水中，維持生猛活力與新鮮度，每週還會到漁港採買當日漁貨，產地直送，吸引饕客爭相嚐鮮。

水族箱裡有帝王蟹、波士頓龍蝦、黃金蟹、三點蟹、角螺、澎湖龍蝦、蝦夷鮑、花蟹、沙公、沙母等，保有海鮮餐廳的傳統點菜方式，現撈海鮮任你選，還能依喜好指定料理作法。

阿秋全新推出「陽江鵝–片皮三吃」

片皮鵝、松子生菜鵝鬆、鵝架酸菜鍋，原價2980元，推廣優惠價2680元！看其他餐廳至少3500元起跳，阿秋大肥鵝相對CP值很高耶～(10%服務費另計)

香港師傅獨門秘方製作，燒鵝的前置工序繁瑣複雜，鵝腹內填入20多種以上辛香料，經過費時醃製、上皮水、掛爐燒烤，至少要3天前預訂才吃得到！整隻鵝出來烤得油亮油亮，現場大家手機拍不停，一定要在臉書打卡炫耀啊。

先前阿秋就有燒鵝套餐，但是今年把鵝種再進化，鵝肉品質更加高級！採用源自陽江的原生鵝種，名列廣東四大名鵝，又稱黃鬃鵝，肉質細緻鮮嫩，更勝黑鬃鵝。

四公斤上下的肥美大鵝，要烤得好吃，考驗師傅功力，而且整隻鵝的肉量驚人，適合6-8人享用，再搭配其他菜色，大夥吃得超級滿足。

精彩上演桌邊片鵝秀！拍成影片更誘人～

 

師傅順著鵝皮切下，肉汁就像瀑布一樣傾瀉而出，連同看得我口水直流。

陽江片皮鵝

逐層片下的鵝皮，皮脆汁美，肉只有薄薄一層，在盤內排列整齊，光澤閃閃動人。

務必要趁熱吃！第一口先夾一塊薄脆鵝皮，咬起來發出喀滋喀滋的聲音，油脂飽滿豐腴卻又不覺得膩，沒有一絲腥羶味。

提供貼心桌邊服務，由服務人員代勞燒鵝夾餅，大家今天就當老大爺，等待送上包好的片皮燒鵝。

餅皮輕薄微透光，放在蒸籠裡保持溫熱，口感香軟帶Q。

攤開餅皮，將鵝皮沾上特製燒鵝醬，搭配小黃瓜和蔥段。

一放入口中，外層餅皮Q軟，燒鵝皮脆肉嫩，油香噴汁，搭著清爽脆口的小黃瓜、蔥段，交織出銷魂美味，恨不得將別人的份都掃來吃。

松子生菜鵝鬆

燒鵝的第二個吃法，將鵝肉切丁炒製，再以美生菜包裹品嚐。

鵝肉拌炒松子、油條、蘆筍、西芹、豆薯和蒜頭等，整盤真材實料，配色也很繽紛。

軟嫩的鵝肉，富含油脂甜美，咀嚼到肉香醇厚，搭著松子散發的堅果香氣，酥香油條、豆薯清甜爽脆、感覺每樣配料都是精選中的精選，融合出多層次的風味口感。

老實說原本最不期待的生菜鵝鬆，竟是出乎意料的好吃，貌不驚人，卻讓味蕾為之驚艷。

鵝架酸菜鍋

類似火鍋的吃法，將鵝架拿來熬湯，這鍋很澎拜有份量，讓大家吃個飽。

以酸菜為湯底，放入鵝架熬煮，上桌時最後才加入芥菜，整鍋看來色彩鮮綠。

桌上迷你爐持續加熱，白煙冉冉而上，天冷吃鍋最療癒啦。

酸菜本就不會太酸澀，加上鵝架釋放油脂甜味，讓湯頭喝來更加圓潤鮮醇，越煮越甜，好喝。

微酸入喉，餘韻甘甜，讓人一碗接著一碗舀來喝，裡頭還放有些許豆皮。

帶皮附肉的鵝架，不單純只是熬湯的骨頭，還是能享受到燒鵝的香，整套吃下來很滿足！

烤鴨三吃不稀奇，台中少見的燒鵝三吃，片皮鵝享受皮脆酥香，炒鵝鬆展現肉嫩鮮甜，最後的鵝架鍋釋放骨香甘醇，道道美味盡出，讓人回味無窮，老饕們可以準備衝一波囉！

阿秋大肥鵝

官方網站：阿秋大肥鵝餐廳

粉絲團：阿秋大肥鵝餐廳

【黎明旗艦店】

地址：台中市西屯區黎明路三段13號(入口由青海南街進入)

電話：(04)2251-2966

營業時間：11:00-14:30，17:00-22:00

【賀緹太平店】

地址：台中市太平區育賢路286號3樓（賀緹酒店3樓）

電話：(04)2398-0888

營業時間：週一至週四採預約制

週五六日 11:00-14:00，17:00-21:00

文章來源：水星人的怪咖時代 FB：水星人的怪咖時代

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