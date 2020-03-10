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IG詢問度爆表！台灣版「土耳其棉堡」絕美秘境 泉水傾瀉而下仙氣十足
世界遺產「土耳其棉花堡」為全球著名的自然景觀之一，含鈣的溫泉水不斷流淌後，日積月累化作藍白相間的夢幻梯田，成為許多遊客心目中的必去仙境。無法出發到土耳其也先別羨慕，今天就來偷偷跟大家分享，不用搭飛機就能抵達、本地即能參觀的台灣絕美棉堡！
近期有攝影玩家眼尖發現隱身於台中和平區的「棉堡小秘境」，雖然面積無法與土耳其棉堡堪比，但清澈的山泉水傾瀉而下，涼爽的氛圍搭配由大自然形成的景點，未嘗不是個適合放鬆身心的神仙谷。
這個台版棉堡私房景點，與新竹熱門打卡景點豆腐岩也有幾分相似，能和多個美景撞臉，等於讓喜歡拍照的旅客一石二鳥！但也提醒想要出發的大家，由於不斷會有泉水流動，若想步行在這療癒的地點，只能赤腳行走，記得萬分小心，以免滑倒。而成功前往後，最重要的是別忘了好好愛護環境啦！
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