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南投森林浴秘境！可以賞鳥還有山林步道，隱藏版「磨石子滑梯」必玩

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／IG網友xuan授權 圖／IG網友艾主婦Evelyn's Momlife授權 圖／鳳凰谷鳥園生態園區臉書粉專
圖／IG網友xuan授權 圖／IG網友艾主婦Evelyn's Momlife授權 圖／鳳凰谷鳥園生態園區臉書粉專

賞鳥愛好者照過來！位於南投鹿谷鄉鳳凰村的鳳凰谷鳥園生態園區，住著超過一百種、數量高達900多隻來自台灣與世界各地的奇異鳥禽，像是藍鸛雀、台灣藍雀、五色鳥、孔雀與布萊斯犀鳥等，園區的場地佈置，更可以讓民眾近距離與鳥禽類互動，觀察其美麗的身影。除了鳥禽類，園區山谷間也佈滿各種都市看不到的多樣性動植物生態，是休閒放鬆的好去處。

園區規劃不同參觀區域。 圖／IG網友xuan授權
園區規劃不同參觀區域。 圖／IG網友xuan授權

鳳凰谷鳥園生態園區海拔高度僅約700多公尺，從南投市區開車車程約四十分鐘。走進園區，鳥禽區分為好幾區，例如松鶴館、雉雞區、水禽區還有雨林區，除此之外，園區時常舉辦各式科教或展覽活動，例如VR擬鳥飛行體驗，感受鳥禽自由自在飛翔的樂趣。

滿滿多樣生態景觀步道。 圖／鳳凰谷鳥園生態園區臉書粉專
滿滿多樣生態景觀步道。 圖／鳳凰谷鳥園生態園區臉書粉專

不僅如此，園區規劃了四條參觀路線，輕鬆A路線為鳥禽賞析與親子超長磨石子溜滑梯，較遠的Ｄ路線則有瀑布平台與吊橋景觀，讓民眾可以依照喜好或體力選擇遊憩的區域。

五色鳥與其繽紛的顏彩。 圖／IG網友張西米授權圖／IG網友EvanHuang授權
五色鳥與其繽紛的顏彩。 圖／IG網友張西米授權圖／IG網友EvanHuang授權

由政府經營的生態園區，門票只要50元，且滿二十人還可預約園區導覽，帶領民眾一同體驗賞鳥生態之美，值得期待的是園區近日已在臉書粉專上舉辦「螢光飛舞」活動，邀請民眾體驗賞螢之旅，一同窺探螢火蟲棲地之美，名額有限，從速手刀報名喔～

園區賞螢活動即將於三月底開始。 圖／鳳凰谷鳥園生態園區臉書粉專
園區賞螢活動即將於三月底開始。 圖／鳳凰谷鳥園生態園區臉書粉專

鳳凰谷鳥園生態園區

地址： 55841南投縣鹿谷鄉仁義路1-9號

開放時間：09：00-17：00

鳳凰谷鳥園生態園區入口。 圖／鳳凰谷鳥園生態園區臉書粉專
鳳凰谷鳥園生態園區入口。 圖／鳳凰谷鳥園生態園區臉書粉專

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