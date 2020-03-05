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「金黃棉花糖」大爆發！台中最美公園「黃花風鈴木」美炸，夜晚點燈更浪漫

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／IG網友蔡約群授權 圖／IG網友Charlie授權
圖／IG網友蔡約群授權 圖／IG網友Charlie授權

有巴西國花之稱的黃花風鈴木，隨著3月春意盎然席捲台中廍子公園，每到假日天氣晴朗時，大夥兒都會前往享受風吹過時的黃金花瓣雨，不論大人小孩還是影像愛好者都能來到這裡賞花、玩耍或是拍攝一系列「金黃棉花糖」般的美照。

民眾於黃花風鈴木中馳騁。 圖／IG網友蔡約群授權
民眾於黃花風鈴木中馳騁。 圖／IG網友蔡約群授權

位於台中市北屯區的廍子公園，佔地約5公頃，不少在地網友表示公園的路線配置儼然成為一趟賞花的散步之旅，尤其是公園外的馬路旁，也有滿滿燦爛的黃花風鈴木豎立於兩側，吸引當地路過的民眾駐足拍攝。每年3月為花期綻放最盛況的時期，提醒民眾儘速把握現在，沈浸金黃色花瓣雨的洗禮。

台中廍子公園，民眾遛狗。 圖／IG網友劉忙授權
台中廍子公園，民眾遛狗。 圖／IG網友劉忙授權

值得注意的是，夜晚的黃花風鈴木會因夜色與夜燈渲染成金黃色遍佈於公園中，美得令人陶醉不已，若喜歡夜色美景的民眾，也推薦可以在此進行一趟「掏金之旅」喔！

廍子公園周遭也滿滿「金黃棉花糖」。 圖／IG網友劉忙授權
廍子公園周遭也滿滿「金黃棉花糖」。 圖／IG網友劉忙授權

台中廍子公園

地址： 406台中市北屯區廍子路418號

三月的廍子公園吸引許多攝影愛好者。 圖／IG Zack Photographer授權圖／IG網友蔡真真授權
三月的廍子公園吸引許多攝影愛好者。 圖／IG Zack Photographer授權圖／IG網友蔡真真授權

公園 賞花 台中旅遊

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