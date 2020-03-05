聽新聞
test
0:00 / 0:00
「金黃棉花糖」大爆發！台中最美公園「黃花風鈴木」美炸，夜晚點燈更浪漫
有巴西國花之稱的黃花風鈴木，隨著3月春意盎然席捲台中廍子公園，每到假日天氣晴朗時，大夥兒都會前往享受風吹過時的黃金花瓣雨，不論大人小孩還是影像愛好者都能來到這裡賞花、玩耍或是拍攝一系列「金黃棉花糖」般的美照。
位於台中市北屯區的廍子公園，佔地約5公頃，不少在地網友表示公園的路線配置儼然成為一趟賞花的散步之旅，尤其是公園外的馬路旁，也有滿滿燦爛的黃花風鈴木豎立於兩側，吸引當地路過的民眾駐足拍攝。每年3月為花期綻放最盛況的時期，提醒民眾儘速把握現在，沈浸金黃色花瓣雨的洗禮。
值得注意的是，夜晚的黃花風鈴木會因夜色與夜燈渲染成金黃色遍佈於公園中，美得令人陶醉不已，若喜歡夜色美景的民眾，也推薦可以在此進行一趟「掏金之旅」喔！
台中廍子公園
地址： 406台中市北屯區廍子路418號
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言